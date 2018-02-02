Григоришин, Коломойський та Суркіс готуються до переходу на RAB-тарифи

Енергопостачальні компанії "Чернігівобленерго", "Львівобленерго", "Прикарпаттяобленерго" і "Сумиобленерго" планують перейти на стимулююче регулювання з 1 квітня 2018 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється на сайтах вищевказаних компаній, вони провели необхідні для переходу громадські слухання 29 січня-1 лютого.

В "Прикарпаттяобленерго" (Ігор Суркіс володіє 88% компанії - ЕП) планують при переході на стимулююче регулювання збільшити інвестиції у 2018 році в шість разів.

За підрахунками "Прикарпаттяобленерго", в середньому кожен його споживач залишається без світла 7 хвилин на добу. Після переходу на RAB до 2025 року компанія розраховує зменшити цей показник по містах в 2,5 рази, по селах - в чотири рази.

У "Львівобленерго" (Ігор Суркіс, 89,1%) відзначають, що понад 60% мереж компанії вимагають реконструкції та заміни, тоді як щорічні обсяги фінансування на ці заходи становлять близько 50% від необхідних.

"Сумиобленерго" (Костянтин Григоришин - 34%, Ігор Коломойський - 34%, держава - 25%) розраховує протягом восьми років знизити індекс середньої тривалості перерв в електропостачанні споживачів удвічі для міської території і в 2,7 рази - для сільської.

Власники ПАТ "Чернігівобленерго" - Костянтин Григоришин (36,5%), Ігор Коломойський (36,5%).

Нагадаємо, в "Урядовому кур’єрі" була опублікована постанова, якою затверджується нова методика, що дозволить запровадити стимулюючі тарифи для обленерго.

Постанова набула чинності з 10 січня.

Постановою закладається в так зване RAB-регулювання дохідність для обленерго на рівні 12,5% річних на нову базу (йдеться про інвестиції в нові активи) і так само 12,5% річних дохідності на стару базу (наявні активи компаній).

Нагадаємо, НКРЕКП підготувала нормативну базу для переведення енергокомпаній на RAB-регулювання у липні 2017 року.

Після оприлюднення документу у експертному середовищі почалася дискусія щодо доцільності впровадження стимулюючого тарифоутворення.

Прем’єр-міністр Гройсман заявив, що загалом підтримує впровадження RAB-регулювання з метою енергомодернізації обленерго, але не у такому вигляді як це пропонує Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг.

Тим не менш, постанова була опублікована у тій редакції, яку і запропонувала НКРЕ.

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