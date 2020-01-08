Прогноз международных финансистов на 2020-й: что будет с мировой экономикой

Волна революций и протестов, нефть, Аргентина, выборы в США, торговый спор между Китаем и Штатами — любой фактор из перечисленных может "выстрелить" и вызвать финансовый кризис. (укр)

Найбільша економіка світу — американська — протягом десятиріччя зростає без рецесії. Капіталізація фондового ринку зросла майже на 3 трлн дол у 2019 році, а волатильність валют перебуває на п'ятирічному мінімумі, пише Bloomberg.

Попри це, інвесторів очікують численні підводні камені: вибори в США, заворушення у Латинській Америці, побоювання з приводу торгових воєн та останні події навколо Ірану.

У тому ж списку — специфічні проблеми країн: зростання дефолтів на китайському внутрішньому ринку облігацій або уповільнення економічного зростання в Індії.

Крім того, експерти відзначають зростання популістських рухів — і правих, і лівих. Вони використовують риторику, яка матеріалізується не в реформи, а в нераціональний розподіл ресурсів, веде до інфляції активів та збільшення боргу.

Економісти вважають, що світ наближається до нової кризи. Її тригером може стати що завгодно. Один з головних індикаторів — ціна на золото, найвідоміший захисний актив. У січні його вартість досягла максимуму за шість років.

Чи треба боятися кризи?

Фондовий ринок стоїть на "ватних" ногах

джерело: bloomberg

2019 рік ринок акцій США зустрічав у нокдауні. 2018 рік став найгіршим для фондового ринку за десять років. За підсумками року індекс S&P 500 впав на 6,2%, Dow Jones Industrials — на 5,6%, Nasdaq — на 3,9%.

Незважаючи на ризики, яких боялися фінансисти, у 2019 році акції компаній показали вражаючу динаміку: S&P 500 додав 28,9%, Dow Jones — 22,3%, NASDAQ Composite — 35,2%.

Чому при негативному новинному фоні інвестори продовжили вкладати кошти в акції компаній? Очевидно, це пов'язано з більш низькою прибутковістю готівки та облігацій порівняно з акціями. У гонитві за прибутковістю інвестори готові ризикувати.

Тільки Уорен Баффетт знає щось, чого не знають інші, і "сидить на валізі" із 128 млрд дол готівки.

Складність ситуації полягає в тому, що гравці нехтують оцінкою ризиків, і після невеликих осідань значення індексів швидко наздоганяють згаяне. "Голий" оптимізм перейшов і у 2020 рік.

Так, Bank of America прогнозує, що на фінансові ринки чекає "різкий підйом ризикових активів" у першому кварталі. Ризики, пов'язані з Brexit і торговельною війною, зменшуються, а ФРС і ЄЦБ продовжують підтримувати ліквідність. На цьому тлі прогноз на початок 2020 року оптимістичний, вважають стратеги Bank of America.

Вони очікують, що S&P 500 до березня виросте більш ніж на 5%, а прибутковість десятирічних казначейських облігацій досягне 2,2% до 2 лютого, збільшившись на 36 базисних пунктів.

Ралі кривих прибутковості ринків і запуск "друкарського верстата" провідними центробанками світу виглядає страхітливо на тлі соціальних зрушень, які відбуваються у світі.

Заворушення, революції і загрози воєн

Пекло в Еквадорі. У жовтні в Кіто тривали масові антиурядові протести через скасування державних субсидій на пальне. Президент утік з країни джерело: nbcnews

Гонконг, Франція, Каталонія, Грузія, Чехія, Ліван, Ірак, Іран, Чилі, Колумбія, Перу, Болівія, Еквадор, Судан, Гаїті. Світ накрила хвиля протестів, революцій, громадянських воєн та загроз реальних воєн.

Єврооблігації Латинської Америки дорожчають з початку грудня, але останні пів року вони все ще відставали від аналогічних паперів інших ринків, що розвиваються. Loading...

"У 2020 році невдоволення владою не зникне. Політика буде грати дуже велику роль в Латинській Америці і буде багато в чому визначальною для трейдингу в регіоні", — кажуть економісти Citigroup.

Гарячі точки на карті часто збігаються з місцями найбільших запасів нафти. Криза може виникнути і через різке зростання цін на неї. Так сталося у 2008 році, коли дуже дорога нафта, понад 140 дол за бар WTI, стала однією з причин кризи.

"Спусковими гачками" для зростання цін на нафту можуть стати вбивство іранського генерала й ескалація відносин між США та Іраном.

Торговельна суперечка США і Китаю

Президент США Дональд Трамп з китайським лідером Сі Цзіньпіном джерело: cnn

Як і в 2019 році, інвестори будуть стежити за розвитком відносин США і Китаю. Багато хто сумнівається, що досягнута в грудні угода приведе до значного прогресу у вирішенні більш глибоких проблем, зокрема, невдоволення Вашингтона щодо масштабних промислових субсидій Пекіна.

Поки що глобальні ризикові активи й акції виросли після того, як Вашингтон і Пекін уклали часткову торговельну угоду. Вона повинна підготувати ґрунт для поетапного згортання деяких мит.

Інвестиційний банк Citi робить ставку на зростання міді, паладію, нікелю та коксівного вугілля. Золото отримало позитивний відгук як інструмент хеджування на випадок відновлення торговельної напруженості.

Стале торгове перемир'я між США і Китаєм залишається базовим сценарієм на 2020 рік, йдеться в огляді банку Citigroup.

Наступна фаза ралі в глобальних ризикових активах залежить від Китаю, вважають аналітики банку. Після підписання угоди "китайський уряд, можливо, буде більш готовим до агресивнішого пом'якшення політики", зазначає банк.

Ставка центробанку США

джерело: insidebusiness

Голова ФРС Джером Павелл у грудні дав зрозуміти, що центробанк не стане підвищувати ставку принаймні до 2021 року.

Якщо так і буде, це стримає зміцнення долара і забезпечить подальші потоки капіталу на ринки, що розвиваються: в Індію, Бразилію, ПАР, Туреччину і, можливо, Україну.

Якщо ж несподіване прискорення інфляції в США змусить ФРС змінити плани, це може призвести до зростання ставок в базових економіках і зниження прибутковості облігацій країн, що розвиваються.

Одночасно із зниженням ставки американський центробанк пом'якшує норми банківського регулювання.

Колишній віцеголова ФРС Алан Блайндер та ексспівробітники ФРС Деніел Тарулло і Неллі Лян попереджають, що регулятор ризикує спровокувати фінансову кризу, пом'якшуючи норми банківського регулювання за одночасного зниження процентних ставок.

Вони побоюються, що поєднання більш м'яких умов кредитування і норм регулювання підштовхне фінансові організації та інвесторів до нарощування позикових коштів і надмірних ризиків. У короткостроковій перспективі це може підтримати зростання економіки, але може також спричинити рецесію за згортання спекулятивних позицій.

Зміна політики ФРС у 2019 році відбулася на тлі зниження індексу ділової активності у США до мінімуму за десять років при падінні рівня безробіття. У липні, коли ФРС уперше з 2008 року знизила ставку, рівень безробіття у США становив 3,7%.

Історичний факт: щоразу, коли ФРС знижує ставку при безробітті нижче 4%, обов'язково настає рецесія.

Президентська гонка в США

джерело: washingtonpost.com

Найсерйознішим ризиком у 2020 році JPMorgan називає президентські вибори в США, особливо якщо Демократична партія висуне прогресивного кандидата на кшталт Елізабет Уоррен.

Праймериз демократів і президентські вибори у 2020 році можуть сколихнути глобальні ринки, вважають західні експерти.

"За Трампа вибухнув гострий торговий конфлікт з Китаєм, але і фондовий ринок виріс на 45%", — зазначають аналітики Societe Generale SA.

У 2020 році закінчиться програма Трампа щодо податкового стимулювання економіки США. Саме ця програма протягом останніх двох років підтримує відносно високі темпи зростання — багато економістів вважають, що навіть занадто високі.

На їхню думку, економіка штучно перегріта. Закінчення програми призведе до зниження темпів її зростання, що також знизить упевненість інвесторів у США та світі.

Більшість аналітиків зазначають, що поки рано говорити, виграють ринки від переобрання Трампа чи від приходу в Білий дім когось нового.

Увага прикута до ринків, що розвиваються

джерело: thejournal.ie

JPMorgan Chase&Co рекомендує інвесторам звернути увагу на ризикові активи, оскільки глобальна економіка буде набирати обертів після уповільнення останніх місяців.

Акції є лейтмотивом основних торгових ідей банку: рекомендації включають ставки на папери японських банків, Німеччини і країн, що розвиваються.

Найбільша інвестиційна компанія BlackRock також робить ставку на ризикові активи. Вона виділяє акції й облігації країн, що розвиваються.

Відновлення глобального зростання, поява у США і Китаю нових стимулів для укладення торговельної угоди і завершення "голубиного" етапу монетарної політики в провідних економіках будуть сприяти активам країн, що розвиваються, прогнозує BlackRock Investment Institute.

Ще один гравець Уолл-Стріт, UBS Group, рекомендує клієнтам нарощувати інвестиції в активи, які повинні виграти від прискорення економічного зростання: у країни, що розвиваються, та акції Японії. Міцніють очікування, що глобальна економіка подолає уповільнення, обумовлене торговими суперечками.

МВФ очікує, що економіки висхідних країн у 2020 році виростуть на 4,6%. Це майже втричі швидше зростання, ніж у розвинених країнах.

Проте зростання в Китаї та Індії сповільнюється, що негативно позначиться на економіках, що розвиваються, очікує Citigroup.

Хороші новини, за оцінкою Goldman, полягають у тому, що в країн emerging markets є простір для пом'якшення монетарної політики і монетарного стимулювання.

Дефолти за державними облігаціями в останні роки рідко траплялися на ринках, що розвиваються. Однак у 2020 році до Венесуели, яка два роки тому оголосила дефолт, може приєднатися більше країн. Ринки найбільше переймаються долею Аргентини, Лівану та Замбії.