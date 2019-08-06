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Ринок акцій США пережив найбільше падіння з початку року

Вівторок, 6 серпня 2019, 09:25
 

5 серпня на Уолл-стріт відбулося найбільше в 2019 році падіння курсів акцій.

Про це пише Reuters.

На фоні торгового конфлікту з Китаєм індекс S&P 500, до якого входять 500 найбільших американських компаній, впав на 3 відсотки, індекс Dow Jones - на 2,9 відсотка, Nasdaq - на 3,5 відсотка.

Падіння Dow Jones стало 6-им найбільшим падінням цього індексу за добу в історії.

Котирування Apple впали більш ніж на 5%, IBM - майже на 4,5%. Це найбільше падіння з грудня 2018 року, зазначає Reuters.

У той же час прибутковість 10-річної облігації федерального казначейства опустилася нижче за позначку 1,75%, що є мінімальним показником з кінця 2016 року.

Падіння котирувань пов'язане зі зниженням вартості китайського юаня: 5 серпня його курс опустився до мінімального за 10 років значення. Президент США Дональд Трамп побачив у цих заходах ознаки того, що влада Китаю маніпулює своєю валютою.

Інвестори починають усвідомлювати наслідки затяжного конфлікту між Китаєм і США та переключаються на інші активи: золото подорожчало до 1,5 тис доларів за унцію, ростуть японська ієна та криптовалюти. Вартість Bitcoin різко збільшилася і досягла позначки в 11 831 долара. Упродовж минулої доби зростання становило 8%.

Нагадуємо:

Минулого тижня президент США Дональд Трамп запропонував ввести нові мита в розмірі 10% на імпорт з Китаю вартістю 300 мільярдів доларів з 1 вересня.

Китай відповів на загрозу Трампа, давши юаню впасти до мінімального за понад десятиліття рівня і доручивши державним компаніям призупинити імпорт сільськогосподарської продукції США.

Спад на світових фінансових ринках посилився слідом за падінням курсу юаня.

5 серпня японський індикатор Nikkei 225 втратив 1,7%, китайський Shanghai Composite - 1,6%, гонконгський Hang Seng - 2,85%.

Індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 падав на 1,85%, ф'ючерси на основні американські фондові індекси опускалися на 1,2-1,7%.

Валюти практично всіх азіатських країн різко дешевшають до долара США. Зокрема, курс індійської рупії впав на 1,3%, південнокорейської вони - на 1,5%.

Валюти інших країн, що розвиваються, також знижуються: мексиканський песо знизився до долара США на 1,25%, південноафриканський ранд - на 0,9%.

Економічна правда

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ринки акції Dow Jones NASDAQ США

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