Ціни на нафту продовжують зростати на тлі новин про вбивство іранського генерала

Ціни на нафту еталонних марок посилили підвищення під час торгів у п'ятницю на тлі новин про вбивство іранського генерала Кассема Сулеймані, які посилили занепокоєння про конфлікт в одному з найбільш важливих нафтовидобувних регіонів світу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані бірж.

Зазначається, що вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 13:39 становила 69,26 доларів за барель - це на 3,01 долара (4,54%) вище за ціну на закритті попередньої сесії.



Ф'ючерси на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі подорожчали на 2,67 долара (4,36%) - до 63,85 доларів за барель.

Нагадаємо:

3 січня під час обстрілу з американських вертольотів автомобіля у аеропорту Багдада загинув командувач іранських сил "Кудс" Кассем Сулеймані та командувач іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіс.

У США зазначили, що удар був спрямований на стримування планів Ірану щодо майбутніх нападів на американських військових на Близькому Сході, які нібито розробляв Сулеймані.

Іран пообіцяв помститися за вбивство.

На біржевих торгах ф'ючерси на золото підскочили на 1,4% до 1550,43 доларів за унцію на тлі новин про вбивство іранського генерала Кассема Сулеймані.