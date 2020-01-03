Загрози для світової економіки: що з торішніх прогнозів збулося у 2019 році

Які прогнози економістів виправдали себе у 2019 році, а які – ні.

Третій рік світ живе в очікуванні фінансової кризи. У січні 2019 року ЕП зібрала прогнози провідних фінансових інститутів щодо можливих передумов для нової хвилі світової кризи у 2019 році.

Рік тому настрої серед фінансових директорів, які визначають інвестиційні та кадрові рішення компаній, були кепськими. Половина з них вважала, що рецесія почнеться протягом 2019 року, а 80% – що економічний спад настане до кінця 2020 року.

Найімовірнішими загрозами учасники фондового ринку вважали стримування зростання світового ВВП через бульбашки на ринках кредитування, затяжні торгові війни і політичну невизначеність.

Чи збулись прогнози економістів і міжнародних фінансових інститутів? Наскільки їхні побоювання виявились виправдиними?

ЕП порівняла прогнози на 2019 рік з тим, що сталось насправді. Що у підсумку вийшло?

Економіки росли повільніше, ніж очікувалося

Найбільшим розчаруванням року стала Німеччина джерело: Deutsche Welle

Уряди країн, фінансові організації та кредитні агентства знижували прогнози зростання економік для багатьох країн та регіонів.

Влітку 2019 року Міжнародний валютний фонд влітку знизив прогноз зростання світового ВВП на 0,1 процентного пункту – до 3,2%.

Прогноз для країн, що розвиваються, на рік, що закінчився, був знижений на 0,3 п.п. – до 4,1%. Прогноз зростання китайської економіки в 2019 році був знижений на 0,1 п.п. – до 6,2%. Оцінка зростання економіки Індії була знижена на 0,3 п.п. – до 7%.

Найбільшим розчаруванням року стала Німеччина. Ще на початку року німецький уряд прогнозував зростання економіки за підсумками 2019 року на рівні 1,8%.

Впродовж року цей прогноз знизився до 0,5%. В третьому кварталі 2019 року обсяг ВВП Німеччини знизився другий квартал поспіль. Технічно це означало першу за шість років рецесію в ФРН.

І хоча Німеччина є "локомотивом" європейської економіки, суттєве сповільнення темпів зростання економіки ФРН не стало проекцією для загальноєвропейського прогнозу – у країнах єврозони, за незмінною оцінкою МВФ, ВВП виросте в 2019 році на 1,3%.

Більш сприятлива ситуація склалася для розвинених країн. Оцінка зростання ВВП розвинених країн в 2019 році була збільшена на 0,1 п.п. – до 1,9%. Прогноз зростання економіки США на рік, що закінчився, був підвищений на 0,3 п.п. – до 2,6%.

Торгова війна між США та Китаєм: розв’язка так і не наступила

Головний ризик, за яким стомився слідкувати весь світ – це торгова війна між США та Китаєм. джерело: Shutterstock

Експерти Всесвітнього економічного форуму в Давосі назвали головними ризиками для політики і економіки в 2019 році конфронтацію між США і Китаєм. Пункти, пов'язані з конфліктами між світовими державами, зайняли три перші місця в щорічному опитуванні про найімовірніші ризики на майбутній рік.

Торговельна суперечка між США і Китаєм триває з 2018 року. З чого все почалося? Президент США Дональд Трамп звинуватив Китай в порушенні правил чесної конкуренції, від чого, на його думку, зазнають збитків американські підприємства. Ще одне звинувачення Трампа – крадіжка інтелектуальної власності.

Наприкінці 2018 року велися активні переговори між урядами США та Китаю і ринки сподівалися на швидку розв’язку. Проте на початку 2019 року жодних успіхів в перемовинах країни так і не досягли.

Більше того, у травні США збільшили мито на китайську продукцію в цілому на 200 млрд доларів. Тоді Трамп заявив, що буде виводити американських виробників з території КНР.

У серпні Штати заявили про те, що з 1 жовтня товари з Китаю на суму 250 млрд доларів, які наразі обкладаються митом в розмірі 25%, будуть обкладатися 30%-вим митом. Тарифи для частини продукції з КНР, на суму 300 млрд доларів, зросли з 10% до 15%.

У жовтні США і Китай досягли часткової угоди в сфері торгівлі: Пекін погодився наростити закупівлі американської сільгосппродукції. Вашингтон, у свою чергу, послабив торгові мита на китайський імпорт.

У листопаді представники двох наддержав заявили, що країни домовилися про поступове зниження взаємних мит на поставки товарів. Тарифи повинні будуть знижуватися в однаковому темпі і в однаковому обсязі.

Наразі підвищені мита зачіпають близько половини всіх товарів, що ввозяться з Китаю – на суму близько 250 млрд доларів, і приблизно 90% імпорту з США до Китаю – на 100 млрд доларів.

У грудні сторони погодили першу фазу двостороннього економічного договору. Він передбачає нарощування імпорту Китаю з США і зниження мит.

Трамп напередодні заявив, що "Велика угода" знаходиться на фінішній прямій, утім відносини США та Китаю все одно зараз більше нагадують законсервований конфлікт. Схоже на те, що подальший хід подій буде постійно змінюватися і, ймовірно, більше залежатиме від дописів Трампа у Твіттер, ніж від ходу переговорів офіційних делегацій.

Поставили кризу "на паузу": ФРС відмовилась від підвищення ставок

Голова Федеральної резервної системи Джером Павелл. джерело: www.foxbusiness.com

У 2015 році ФРС – центральна банківська система США – згорнула програму м’якої монетарної політики і почала піднімати ключову ставку. В кінці 2018 року вона становила 2,25%-2,5%.

Тогочасний прогноз більшості комітету ФРС передбачав ще два підвищення ставки в 2019-му році. 6 голосів виступали за три підвищення, що було базовим сценарієм на вересневому засіданні.

У 2020 році, згідно з прогнозом ФРС річної давності, можливе було ще одне або два підвищення, на яких цикл посилення грошової політики в США повинен був завершитися. Своїми діями регулятор рятував економіку від "перегріву" і намагався досягти цілей щодо інфляції.

Тоді синхронно з ФРС ставки підвищували центробанки по всьому світу. Такий крок інших країн був необхідний, щоб втримати інвесторів привабливими доходностями від втечі в американські цінні папери. Але в той же час високе кредитне навантаження підвищувало вразливість урядів та компаній до шоків.

Проте у лютому щось пішло не так. ФРС просигналізувала про "довгу паузу" в підвищенні ставок, а в липні вперше з часів фінансової кризи 2008 року США пішли на зниження ставки.

Загалом у 2019 році ставка ФРС США була знижена тричі – до 1,5%-1,75%. Причинами такого кроку голова ФРС Джером Пауелл назвав "підстраховку" для уникнення фінансової кризи, а також ризики, пов’язані з торговими війнами і Brexit.

На "голому" оптимізмі: попри прогнози, фондові ринки все одно зростали

Тільки 32% вірили, що у 2019 ринки будуть в плюсі. джерело: www.investing.com

В 2018 році американський фондовий ринок пішов на різдвяні свята в нокдауні. 17 грудня американські фондові індекси різко обвалилися. Грудень 2018 року став для ринку найгіршим груднем за 87 років.

2018 рік в цілому став найгіршим для ринку акцій за 10 років. За підсумками року S&P 500 впав на 6,2%, Dow Jones Industrials за рік впав на 5,6%, Nasdaq – на 3,9%. Останній робочий день року ринки закрилися на таких цифрах: S&P 500 – 2506 пунктів, Dow Jones – 23327 пунктів, NASDAQ Composite – 6635 пунктів.

Опитування Американської асоціації приватних інвесторів рік тому показало, що більшість очікує, що вартість акцій продовжить падати. Тільки 32% вірили, що ринки будуть в плюсі.

Протягом року відбулося кілька "спекотних" днів на Нью-Йоркській фондовій біржі. У серпні індекси обвалилися двічі, в тому числі після того, як спрацював "найнадійніший індикатор рецесії" – була зафіксована інверсія прибутковостей дворічних і десятирічних облігацій.

Зрештою минулорічний песимізм був помилковим: ринки росли, мов скажені. Станом на 23 грудня ринки закрилися на таких цифрах: S&P 500 – 3224 пункти (+28,7% в порівнянні з 31 грудня 2018 року), Dow Jones – 28551 пункт (+22,4%), NASDAQ Composite – 8945 пунктів (+34,8%).

Такому несподіваному зростанню сприяли нові домовленості урядів США та Китаю, зниження ставок ФРС та притаманний інвесторам оптимізм після багатьох років без рецесії.