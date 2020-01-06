Ціна на золото сягнула максимуму за останні 6 років

Золото подорожчало до найвищого рівня за останні шість років на тлі вбивства іранського генерала Касема Сулеймані та зростання напруги на Близькому Сході.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ціна на золото піднялась на 2,3% і сягає 1588,13 долара за унцію - що є максимальною ціною від квітня 2013 року.

Також у Сінгапурі торгували за ціною в 1575,36 доларів за унцію, а ф'ючерси набрали аж 2,5% - 1590,9 доларів.

Вартість паладію також підскочила на 1,2% до 2 073,90 доларів за унцію, що є рекордно високим показником,срібло та платина теж виросли у ціні.

Золото активно дорожчає від початку 2020-го. Крім геополітичних факторів, подорожчання зумовлено слабшим доларом, нижчими реальними ставками та наслідками торговельної війни.

Крім того, золото цінують ще й за його найкращий захист, що сприятиме подальшому зростанню вартості, відповідно цьому і дорожчають акції золотовидобувних компанії.

Нагадуємо:

Загострення у відносинах між США та Іраном почалося після ракетної атаки США, яка вбила генерала Сулеймані. У неділю сотні тисяч людей вийшли на вулиці, щоби вшанувати пам’ять генерала.

Детальніше читайте у статті: Як вбивство іранського генерала може вплинути навіть на Україну.