Оружие по-украински. Что продает и что покупает Украина на рынке вооружений

С 1992 по 1996 год, в период становления Украины как государства, товарами двойного назначения, к которым относится и оружие, занимались 113 компаний.

В условиях формирования правового поля каждый зарабатывал чем мог и как мог, в том числе и по так называемым "серым" схемам.

Государство взяло под контроль эту критическую сферу бизнеса в октябре 1996 года, создав концерн "Укрспецэкспорт".

Впоследствии право заниматься экспортом оружия, разработкой технологий и предоставлением услуг получили многие предприятия, в частности "Спецтехноэкспорт", "Укринмаш", "Прогресс", "Промоборонэкспорт" (деятельность прекращена 14 февраля 2020 года. – ЭП), внешнеторговая фирма "ТАСКО-экспорт" и "Укроборонсервис".

В августе 2018 года правительство упростило порядок предоставления субъектам хозяйствования права на осуществление экспорта-импорта товаров военного назначения и товаров, содержащих данные, являющиеся государственной тайной.

Это открыло рынок для частных оборонных компаний, которые до этого могли работать с зарубежными клиентами исключительно через государственную компанию.

Все на экспорт

С 1992 года и поныне украинский военный экспорт состоит из трех неравнозначных составляющих: поставки новой или складской техники, совместные разработки по конкретным заказам и обслуживание техники и оборудования советского производства.

До 2011 года на первом месте для Украины по прибыльности была продажа авиационной техники, а также предоставление услуг по ее модернизации и ремонту. На втором месте была бронетехника.

Однако после 2011 года благодаря "танковому прорыву" (заключение ряда контрактов, в том числе на поставку танков "Оплот" в Таиланд. – ЭП) торговля бронетехникой вышла на первое место. Третье место традиционно занимала торговля средствами противовоздушной обороны.

Ситуация с экспортом оружия кардинально изменилась после аннексии Россией Крыма и начала военных действий на Донбассе весной 2014 года. Украине самой потребовалось оружие, поэтому все ресурсы военной промышленности были задействованы для решения внутренних проблем.

В результате на время выполнение части экспортных контрактов было приостановлено. Именно по этой причине Национальную гвардию доукомплектовывали танками Т-64 и БТР-3, которые предназначались для Анголы и Таиланда.

После 2015 года положение несколько стабилизировалось, однако на прежние объемы экспорта Украине выйти не удалось. Изменилась и структура поставок: основную часть составили высокотехнологичные продукты типа управляемых противотанковых ракет. Сошел на нет бизнес торговли советскими запасами – склады основательно опустошила война.

В 2016 году экс-генеральный прокурор Юрий Луценко озвучил суммы продаж военного имущества за 2005-2014 годы. За девять лет было распродано военного имущества, техники и оружия почти на 2 млрд долл.

Сейчас основным источником дохода для украинской оборонной промышленности является продажа противотанковых комплексов "Корсар" и "Стугна-П" (экспортное название "Скиф"), а также других высокоточных боеприпасов от государственного конструкторского бюро "Луч".

Основные импортеры украинского оружия по результатам 2019 года – Индия, Саудовская Аравия и Турция.

Корсар. Украинский переносной противотанковый ракетный комплекс, разработанный киевским ГККБ "Луч"

Стугна-П. Украинский противотанковый ракетный комплекс второго поколения. Разработан киевским конструкторским бюро "Луч"

Деньги на крови

За все время независимости Украины экспорт оружия был одним из наиболее доходных занятий государственных структур. Однако в последние годы произошло резкое падение доходов от продажи оружия.

Если в 2012 году Украина заработала на оружейном рынке 1,5 млрд долл, то в 2015 году – всего 342 млн долл.

Это не окончательные цифры украинского военного экспорта. Сюда не входят, например, доходы от услуг по ремонту и модернизации военной техники, а также поставка комплектующих, а они в 2013-2017 годах, по данным информационно-консалтинговой компании Defense Express, составляли 5/6 общего объема экспорта.

О доходах конкретных компаний полной информации по понятным причинам нет, однако некоторые цифры время от времени попадают в печать.

Сколько заработали украинские компании-спецэкспортеры в 2019 году, млн долл

"Укрспецэкспорт" 133,5 "Укринмаш" 18,7 "Укроборонсервис" 22,3 "Спецтехноэкспорт" 122,8 "Прогресс" 50,6 "Промоборонэкспорт" 1,2 "ТАСКО-экспорт" 0 Итого 349,1

Источник: официальная отчетность компаний

По данным авторитетного на оружейном рынке издания Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), за последние годы доля Украины на мировом рынке вооружений упала вдвое. В 2009-2014 годах она составляла 2,7%, в 2014-2018 годах – 1,3%.

Внутренний рынок

Для украинских производителей вплоть до 2014 года закупка оружия, капитальные и средние ремонты, модернизация для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) не составляли ощутимой статьи доходов.

Образцы вооружения отечественного производства принимались на вооружение украинской армии только формально, чтобы была возможность экспортировать. Так было, например, с танком "Оплот", которых было закуплено всего два.

Однако война на Донбассе и противостояние с Россией кардинальным образом изменило эту ситуацию – армии понадобилось много оружия.

С июля 2014 по июль 2017 года ВСУ получили от предприятий "Укроборонпрома" 5 281 единицу новой и модернизированной техники, 7 164 единицы восстановленной техники, 3 458 единиц запасных частей, узлов и агрегатов.

6 764 единицы нового и модернизированного вооружения, техники и изделий специального назначения было получено в 2018 году и 7 436 единиц – в 2019 году.

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Импорт

С 2014 года, впервые в истории независимой Украины, военные стали массово покупать оружие, боеприпасы и оборудование за рубежом. Причем с каждым годом процент такого импорта возрастает.

"Согласно основным показателям государственного оборонного заказа в 2020-2022 годах, доля украинских поставщиков составит почти 90%. Закупки по импорту составят около 10%", – сообщил заместитель министра обороны Александр Миронюк.

Основными поставщиками стали Турция, США, Великобритания, Польша, Болгария. Речь идет о боеприпасах, электронике, в том числе станциях радиоэлектронной борьбы из Франции, средствах связи (до 2018 года только на закупку радиостанций у турецкой компании Aselsan направлено около 100 млн долл), снайперских винтовках, гранатометах, боеприпасах.

У Турции на 69 млн долл была куплена партия средних разведывательно-ударных беспилотников Bayraktar TB2, в Восточной Европе – 200 БМП-1АК и самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С1 "Гвоздика".

Беспилотник Bayraktar TB2

Также в открытых источниках фигурирует большое количество контрактов на поставку боеприпасов из Болгарии, Польши, Литвы, Черногории. Это "удовольствие" не из дешевых – танковый снаряд обходится казне в 500 долл, а покупка одной гранаты для РПГ в Болгарии – 200-300 долл.

Что дальше

Будущее украинской оружейной промышленности находится в руках иностранных инвесторов. Несмотря на войну, они дают финансовые ресурсы на разработку образцов вооружений и модернизацию существующих.

Например, за деньги Саудовской Аравии был проведен большой объем работ по ракетному оперативно-тактическому комплексу "Гром-2". Модернизация зенитно-ракетного комплекса С-125 происходила с использованием средств заказчика из Эфиопии.

От сотрудничества с иностранными инвесторами Украина выигрывает, ведь все наработки остаются интеллектуальной собственностью украинских компаний. Это позволяет разрабатывать и образцы для вооружения армии.

Яркий пример – наработки научно-производственного предприятия "Радионикс" по выпуску активных, полуактивных и пассивных головок самонаведения для ракет класса "земля-воздух", "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Шансом для украинских оружейников являются американские санкции, которые Вашингтон регулярно накладывает на российский военно-промышленный комплекс.

Украинские компании могут закрепиться на мировом оружейном рынке и найти новые ниши для экспорта в странах, для которых покупка российского оружия невозможна по политическим причинам, а западного – по финансовым.

Нынешняя ситуация с военным экспортом не выглядит безнадежно. Есть отдельные отрасли, где Украина может конкурировать с Россией или Восточной Европой.

Все будет зависеть от эффективности топ-менеджеров "Укроборонпрома" и частной инициативы, ведь небольшие компании получили возможность выхода на внешние рынки без тотального контроля государственного монополиста.

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