ВАКС национализировал имущество коллаборанта Балицкого на 120 миллионов 

Высший антикоррупционный суд по материалам Службы безопасности удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход Украины активов коллаборанта Евгения Балицкого.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Также национализировано имущество, которым фигурант владеет через свою семью - жену, сына и отца.

Среди изъятых активов - киевская компания, которая занимается ремонтом и техобслуживанием самолетов.

Реклама:

Остальное национализированное имущество находится на временно захваченной части Запорожской области.

Речь идет о 5 легких самолетах, 3 квартирах, частном доме, 2 земельных участках и 4 автомобилях премиум-класса, в частности Lexus и BMW.

Кроме того, национализировано 100% уставного капитала шести предприятий во временно оккупированном Мелитополе. Среди них - местная телерадиокомпания, которая работает на агрессора.

Реклама:

Общая стоимость национализированного имущества составляет более 120 млн грн.

Напомним, что по материалам СБУ в конце июня 2023 года Балицкий получил заочно 15 лет заключения с конфискацией имущества.

По данным следствия, экс-нардеп от запрещенной "ОПЗЖ" Балицкий одним из первых публично поддержал полномасштабное вторжение РФ.

Впоследствии коллаборациониста назначили главой оккупационной администрации страны-агрессора на временно захваченной части Запорожской области.

Национализированное имущество гауляйтера, которое находится во временной оккупации, будет изъято в пользу Украины в рамках будущей репарации.

Напомним:

Суд арестовал недвижимость жены экс-нардепа Маркова на 250 миллионов.

Экономическая правда