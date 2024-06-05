ВАКС национализировал имущество коллаборанта Балицкого на 120 миллионов
Высший антикоррупционный суд по материалам Службы безопасности удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход Украины активов коллаборанта Евгения Балицкого.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Также национализировано имущество, которым фигурант владеет через свою семью - жену, сына и отца.
Среди изъятых активов - киевская компания, которая занимается ремонтом и техобслуживанием самолетов.
Остальное национализированное имущество находится на временно захваченной части Запорожской области.
Речь идет о 5 легких самолетах, 3 квартирах, частном доме, 2 земельных участках и 4 автомобилях премиум-класса, в частности Lexus и BMW.
Кроме того, национализировано 100% уставного капитала шести предприятий во временно оккупированном Мелитополе. Среди них - местная телерадиокомпания, которая работает на агрессора.
Общая стоимость национализированного имущества составляет более 120 млн грн.
Напомним, что по материалам СБУ в конце июня 2023 года Балицкий получил заочно 15 лет заключения с конфискацией имущества.
По данным следствия, экс-нардеп от запрещенной "ОПЗЖ" Балицкий одним из первых публично поддержал полномасштабное вторжение РФ.
Впоследствии коллаборациониста назначили главой оккупационной администрации страны-агрессора на временно захваченной части Запорожской области.
Национализированное имущество гауляйтера, которое находится во временной оккупации, будет изъято в пользу Украины в рамках будущей репарации.
Напомним:
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Экономическая правда