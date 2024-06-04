Суд арестовал недвижимость жены экс-нардепа Маркова на 250 миллионов 

Служба безопасности собрала доказательства государственной измены жены экс-нардепа от запрещенной "Партии регионов" Игоря Маркова Инессы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как говорится в сообщении, в 2014 году фигурантка и ее муж выехали в Москву, где сейчас скрываются от правосудия и способствуют войне РФ против Украины.

По данным следствия, еще до полномасштабного вторжения РФ Маркова основала в России так называемый "Инженерный центр информационно-аналитических систем".

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Среди его соучредителей - подсанкционный российский певец Григорий Лепс, который выступает в поддержку войны против Украины.

Как говорится в сообщении, по заказу корпорации "Ростех" компания предательницы разрабатывает бортовые системы для боевых вертолетов РФ. В частности, речь идет о КА-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник".

Задокументировано, что с начала полномасштабного вторжения РФ компания фигурантки поставила в оккупационные группировки России программных продуктов на более 100 млн рублей.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Инессе Марковой о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Кроме того, по материалам СБУ, суд наложил арест на ее коммерческую недвижимость, частный дом и земельный участок в Одессе на общую сумму более 250 млн грн.

В СБУ напомнили, что в мае 2023 года СБУ сообщила мужу фигурантки Игорю Маркову о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых - госизмена.

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленницы к ответственности за преступления против нашего государства.

Напомним:

Служба безопасности и ФБР совместно с правоохранительными органами Великобритании и ЕС провели масштабную спецоперацию в 8 странах Европы.

В результате совместных действий разоблачены более 30 участников транснациональных хакерских группировок, которые занимались разработкой и распространением вредоносного программного обеспечения, в частности, "Pikabot", "System BC", "Bumblebee", "Smokeloader" и "IcedID".

Экономическая правда