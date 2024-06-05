ВАКС націоналізував майно колаборанта Балицького на 120 мільйонів 

Вищий антикорупційний суд за матеріалами Служби безпеки задовольнив позов Мін’юсту про стягнення в дохід України активів колаборанта Євгена Балицького.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Також націоналізовано майно, яким фігурант володіє через свою сім’ю – дружину, сина та батька.

Серед вилучених активів – київська компанія, яка займається ремонтом і техобслуговуванням літаків.

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Решта націоналізованого майна перебуває на тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Мова йде про 5 легких літаків, 3 квартири, приватний будинок, 2 земельні ділянки та 4 автомобілі преміумкласу, зокрема Lexus та BMW.

Крім того, націоналізовано 100% статутного капіталу шести підприємств у тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них – місцева телерадіокомпанія, яка працює на агресора.

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Загальна вартість націоналізованого майна становить понад 120 млн грн.

Нагадаємо, що за матеріалами СБУ наприкінці червня 2023 року Балицький отримав заочно 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

За даними слідства, екснардеп від забороненої "ОПЗЖ" Балицький одним з перших публічно підтримав повномасштабне вторгнення РФ.

Згодом колаборанта призначили очільником окупаційної адміністрації країни-агресора на тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Націоналізоване майно гауляйтера, яке перебуває в тимчасовій окупації, буде вилучено на користь України в межах майбутньої репарації.

Нагадаємо:

Суд арештував нерухомість дружини екснардепа Маркова на 250 мільйонів.

Економічна правда