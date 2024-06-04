Суд арештував нерухомість дружини екснардепа Маркова на 250 мільйонів 

Служба безпеки зібрала докази державної зради дружини екснардепа від забороненої "Партії регіонів" Ігоря Маркова Інеси.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як йдеться у повідомленні, у 2014 році фігурантка та її чоловік виїхали до Москви, де наразі переховуються від правосуддя та сприяють війні РФ проти України.

За даними слідства, ще до повномасштабного вторгнення РФ Маркова заснувала в Росії так званий "Інженерний центр інформаційно-аналітичних систем".

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Серед його співзасновників – підсанкційний російський співак Григорій Лепс, який виступає на підтримку війни проти України.

Як йдеться в повідомленні, на замовлення корпорації "Ростех" компанія зрадниці розробляє бортові системи для бойових гелікоптерів РФ. Зокрема, йдеться про КА-52 "Алігатор" та Мі-28Н "Нічний мисливець".

Задокументовано, що від початку повномасштабного вторгнення РФ компанія фігурантки поставила до окупаційних угруповань Росії програмних продуктів на понад 100 млн рублів.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Інесі Марковій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Крім того, за матеріалами СБУ, суд наклав арешт на її комерційну нерухомість, приватний будинок та земельну ділянку в Одесі на загальну суму понад 250 млн грн.

У СБУ нагадали, що в травні 2023 року СБУ повідомила чоловіку фігурантки Ігорю Маркову про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України, серед яких – держзрада.

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо:

Служба безпеки та ФБР спільно з правоохоронними органами Великої Британії та ЄС провели масштабну спецоперацію у 8 країнах Європи.

У результаті спільних дій викрито більше 30 учасників транснаціональних хакерських угруповань, які займалися розробкою та розповсюдженням зловмисного програмного забезпечення, зокрема, "Pikabot", "System BC", "Bumblebee", "Smokeloader" та "IcedID".

Економічна правда





