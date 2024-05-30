СБУ вместе с ФБР разоблачила сеть хакеров: атаковали компании из Европы и США

Служба безопасности и ФБР совместно с правоохранительными органами Великобритании и ЕС провели масштабную спецоперацию в 8 странах Европы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ

В результате совместных действий разоблачены более 30 участников транснациональных хакерских группировок, которые занимались разработкой и распространением вредоносного программного обеспечения, в частности, "Pikabot", "System BC", "Bumblebee", "Smokeloader" и "IcedID".

По материалам международного расследования, злоумышленники "взламывали" сети известных компаний, а затем продавали доступ к этим сетям другим хакерам. Среди них и российские группировки "BlackBasta", "Revil" и "Conti".

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"Наличие доступа к сетям позволяло хакерам похищать у известных компаний секретную информацию, а затем требовать деньги за ее неразглашение", - сообщают в СБУ.

Задокументированы десятки фактов вымогательства денег с представителей западных корпораций на общую сумму в несколько десятков миллионов долларов США.

По материалам дела, для получения тайных сведений злоумышленники проникали в электронные сети корпораций с помощью специально созданных шпионских программ и фишинговых интернет-рассылок.

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Во время обысков в Украине, по месту жительства одного из организаторов группировки, обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника, а также серверное оборудование с доказательствами преступных действий.

Сотрудники СБУ провели обыски также в помещениях других фигурантов в Киевской области и Запорожье.

Параллельно в 8 странах Евросоюза и Северной Америки правоохранители изъяли более 90 серверов и заблокировали более 1000 доменов, которые использовали хакеры.

В пресс-службе СБУ добавили, что сейчас продолжаются комплексные мероприятия Службы безопасности Украины и ее западных партнеров для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к киберпреступлениям.

Напомним:

В Минобороны Великобритании в результате хакерской атаки произошла масштабная утечка данных о военнослужащих.

Экономическая правда