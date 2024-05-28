Украина национализировала судно российского олигарха стоимостью более 1 миллиарда – СБУ

ФОТО: ARMYINFORM

Высший антикоррупционный суд по материалам Службы безопасности Украины (СБУ) удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход Украины имущества российского олигарха Александра Верховского.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Речь идет о большом рыболовецком траулере "Бухта Соколовская", который еще до начала полномасштабного вторжения РФ достраивался на заводе в Николаеве.

Стоимость промышленного судна составляет более 1 млрд грн.

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"Национализированный траулер был составляющей торгового „флота" подсанкционного олигарха, который входит в ближайшее окружение Кремля. Также Верховский является одним из финансовых доноров российской войны против Украины.

Рыболовецкий промысел российского бизнесмена позволяет ему регулярно перечислять миллиардные суммы в бюджет РФ. Оттуда эти средства идут на вооружение и материально-техническое обеспечение оккупационных группировок страны-агрессора, которые воюют против Сил обороны Украины.

Для обхода санкций бенефициарный владелец судна оформил его на одну из подконтрольных компаний в Приморском крае РФ. Сотрудники СБУ разоблачили сделку и заблокировали российский траулер для дальнейшего его ареста и национализации в пользу Украины", - говорится в сообщении.

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Экономическая правда