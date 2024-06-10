Россия обстреляла Никополь и Мировскую общину, повреждены газопроводы и ЛЭП

фото: Сергей Лысак

Утром 10 июня российская армия обстреляла Никополь и Мировскую общину Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, вечером враг дважды бил по Никопольскому району: из артиллерии - по Марганецкой общине, атаковал дроном-камикадзе Покровскую общину. Повреждены парник и частная рыбацкая лодка.

Кроме того, утром 10 июня под ударом оказались Никополь и Мировская община, люди не пострадали.

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В результате обстрела повреждены четыре частных дома, два хозяйственных сооружения, гараж, газопроводы и линия электропередач.

Напомним:

В ночь на 10 июня на Сумщине выключался объект энергетической инфраструктуры, из-за чего обесточивались потребители города Сумы. В регионе ввели аварийные отключения

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