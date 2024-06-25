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Военно-учетный документ с QR-кодом теперь можно получить в ЦПАУ за 15 минут

Вторник, 25 июня 2024, 16:21 - Артур Крыжный

В Украине стало возможным оформить военно-учетный документ с QR-кодом в ЦПАУ всего за 15 минут.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры

"С сегодняшнего дня украинцы после уточнения учетных данных в ЦПАУ смогут получить военно-учетный документ с QR-кодом - по нему будут проверять действительность документа", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сервис бесплатный, вся процедура длится до 15 минут. Документ имеет срок действия 1 год с момента формирования. Его можно распечатать самостоятельно с помощью приложения Резерв+ или обратиться к администратору ЦПАУ или ТЦК.

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Электронный военно-учетный документ сформируется, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов имеется вся необходимая информация о человеке. Документ содержит следующие сведения:

  • персональные данные заявителя;
  • отдельный номер записи в ЕГРПВР;
  • сведения ВЛК;
  • воинское звание и военную специальность;
  • сведения о воинском учете и тому подобное.

Проверяется документ благодаря QR-коду. Если данные не соответствуют тем, что содержатся в реестре, военно-учетный документ считается недействительным.

Экономическая правда.

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