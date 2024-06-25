Военно-учетный документ с QR-кодом теперь можно получить в ЦПАУ за 15 минут
В Украине стало возможным оформить военно-учетный документ с QR-кодом в ЦПАУ всего за 15 минут.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры
"С сегодняшнего дня украинцы после уточнения учетных данных в ЦПАУ смогут получить военно-учетный документ с QR-кодом - по нему будут проверять действительность документа", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, сервис бесплатный, вся процедура длится до 15 минут. Документ имеет срок действия 1 год с момента формирования. Его можно распечатать самостоятельно с помощью приложения Резерв+ или обратиться к администратору ЦПАУ или ТЦК.
Электронный военно-учетный документ сформируется, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов имеется вся необходимая информация о человеке. Документ содержит следующие сведения:
- персональные данные заявителя;
- отдельный номер записи в ЕГРПВР;
- сведения ВЛК;
- воинское звание и военную специальность;
- сведения о воинском учете и тому подобное.
Проверяется документ благодаря QR-коду. Если данные не соответствуют тем, что содержатся в реестре, военно-учетный документ считается недействительным.
Экономическая правда.