С начала большой войны россияне повредили более 345 сельхозпредприятий Донецкой области

С начала большой войны российские войска в Донецкой области повредили имущество 345 сельхозпредприятий, что составляет более половины от тех, которые остались работать в регионе.

Об этом заявил директор департамента агропромышленного развития и земельных отношений Донецкой ОГА Артем Чаган, передает Укринформ.

По его словам, у 345 сельхозпредприятий уничтожено или повреждено более 3,6 тыс. единиц техники, в том числе 133 комбайны и 503 трактора. Чаган также отметил, что в начале 2022 года на подконтрольной Украине территории Донецкой области работали 1223 сельскохозяйственных предприятия, в том числе 851 фермерское хозяйство. Но после полномасштабного вторжения в регионе осталось работать 512 сельхозпредприятий.

Кроме того, только четыре предприятия перерабатывающей промышленности и семь в области животноводства смогли релокировать свои производства. В целом предварительно рассчитанные убытки в сельском хозяйстве региона уже превышают 5 млрд грн.

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"Больше всего пострадало растениеводство, где потери – более 3 млрд грн, и животноводство – 1,1 млрд грн. В то же время наибольшие убытки – а это на линии соприкосновения и на оккупированных территориях – пока посчитать невозможно", – добавил Чаган.

Напомним:

В июне аграриям начислили за май компенсации за приобретенную украинскую сельскохозяйственную технику на 18,6 млн грн.

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