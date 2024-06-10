Росія обстріляла Нікополь і Мирівську громаду, пошкоджені газогони та ЛЕП

фото: Сергій Лисак

Вранці 10 червня російська армія обстріляла Нікополь та Мирівську громаду Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, ввечері ворог двічі бив по Нікопольському району: з артилерії - по Марганецькій громаді, атакував дроном-камікадзе Покровську громаду. Пошкоджені парник і приватний рибальський човен.

Крім цього, вранці 10 червня під ударом опинилися Нікополь та Мирівська громада, люди не постраждали.

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Внаслідок обстрілу пошкоджені чотири приватні будинки, дві господарчі споруди, гараж, газогони та лінія електропередач.

Нагадаємо:

В ніч проти 10 червня на Сумщині вимикався об’єкт енергетичної інфраструктури, через що знеструмлювались споживачі міста Суми. В регіоні запровадили аварійні відключення.

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