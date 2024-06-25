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Гендиректор "Лесов Украины": За год темпы мобилизации выросли в 10 раз

Вторник, 25 июня 2024, 16:36 - Виктор Волокита

Более 100 работников ГП "Леса Украины" ежедневно получают повестки Это в 10 раз больше, чем в прошлом году. 

Об этом сообщил гендиректор ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец. 

"100 повесток - это средняя цифра. В один из дней в минувшее воскресенье оповещения от ТЦК и СП получили 119 человек. Несколько недель назад - 220. Это не означает, что всех мобилизуют. Но темпы мобилизации значительно выросли", - написал он. 

Он добавил, что "Леса Украины" является критически важным для экономики страны предприятием, которое имеет право на бронирование части военнообязанных. 

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"Но лесоводы в подавляющем большинстве от повесток не прячутся и на бегают. Хотя, конечно, есть случаи, когда человек пишет заявление на увольнение, чтобы не обновлять данные", - отметил Болоховец.

Он также сообщил, что для решения проблемы дефицита кадров предприятие привлекает молодежь до 25 лет. 

"Просим остаться людей пенсионного возраста, которые имеют силы и здоровье, чтобы продолжать работать. 

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Интегрируем и мотивируем демобилизованных работников, которых у нас уже более 500. 

Лесная отрасль исторически считалась в основном мужской, потому что это физический труд, связанный с определенными рисками. Но сейчас производственные процессы механизируются и цифровизируются, у нас все больше замечательных специалистов. Мы начали выравнивать гендерный баланс еще до начала войны, сегодня этот вопрос актуален как никогда", - рассказал Болоховец. 

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лес война Украина
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