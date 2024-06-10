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На Сумщине ввели аварийные отключения: когда вернут свет

Понедельник, 10 июня 2024, 09:00 - Артур Крыжный
Укрэнерго.
Укрэнерго.

В ночь на 10 июня на Сумщине выключался объект энергетической инфраструктуры, из-за чего обесточивались потребители города Сумы. В регионе ввели аварийные отключения

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Ночью в Сумской области по техническим причинам выключался объект критической инфраструктуры. Обесточились потребители г. Сумы", - говорится в заявлении компании.

По состоянию на 6:30 энергопитание большинства потребителей восстановлено. Продолжаются ремонтные работы.

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В "Укрэнерго" заверили, что в ближайшие часы энергоснабжение будет восстановлено полностью.

Напомним:

В течение прошлого дня россияне совершили 18 обстрелов Сумской области шести общин, в частности атаковали FPV-дронами, сбрасывали мины и ВОГ.

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Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина
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