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Поврежденную россиянами типографию "Фактор-Друк" планируют восстановить за 4-5 месяцев

Пятница, 31 мая 2024, 17:27 - Владимир Туник-Фриз
 
фото: Владимир туник-фриз

Харьковскую типографию "Фактор-Друк", в которую 23 мая попала российская ракета планируют восстановить за 4-5 месяцев при благоприятных условиях.

Об этом сообщил президент группы компаний "Фактор" Сергей Политучий во время панели в ходе Книжного арсенала в пятницу 31 мая.

"Необходимое оборудование производится месяцами. Мы сейчас пытаемся найти необходимую технику, в частности с выставок. Я пока не знаю, удастся ли нам это, но сейчас можно сказать уверенно, что в лучшем сценарии, нужно будет 4 месяца, чтобы все восстановить".

Во время панели Сергей Политучий сообщил, что из-за атаки россиян на типографию "Фактор-Друк", было приостановлено около 40% книгопечатания Украины.

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Напомним:

Фонд американского миллиардера Говарда Баффета поможет восстановить оборудование и книгопечатание уничтоженной россиянами харьковской типографии "Фактор-Друк".

Экономическая правда

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