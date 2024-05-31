Уничтожение типографии в Харькове: Фонд Говарда Баффета поможет восстановить "Фактор-Друк"

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Фонд американского миллиардера Говарда Баффета поможет восстановить оборудование и книгопечатание уничтоженной россиянами харьковской типографии "Фактор-Друк".

Об этом он и вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко сообщили во время панели в ходе Книжного арсенала в пятницу.

Свириденко отметила, что правительство определяет книгопечатание как сферу, которую мы "хотим и будем" поддерживать, однако только этого недостаточно для полноценного восстановления производства. Вице-премьер добавила, что министерство будет предоставлять гранты на новое оборудование для типографии.

"Кроме грантовой поддержки на восстановление оборудования мы обратились к Говарду Баффету, и он взял на себя обещания, чтобы помочь полностью восстановить разрушенное оборудование и помещения", - рассказала Свириденко.

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В своем видеообращении Баффет рассказал, что они разговаривали с Сергеем Политучим, основателем и президентом группы компаний "Фактор". Его фонд поможет восстановить типографию, возможно, сначала во временном формате, чтобы как можно быстрее заменить оборудование и запустить печать учебников, чтобы дети в школах получили их вовремя накануне учебного года.

"Они могут уничтожить книги, но не украинскую стойкость и преданность. И мы должны восстановить типографию, и сделать это быстро. Мы с нетерпением ждем работу с Сергеем и работу в Харькове.", - заявил Баффетт.

Говард Баффет - американский миллиардер и филантроп, средний сын бизнесмена Уоррена Баффета. С 30 лет занимается агросектором и входит в совет директоров Berkshire Hathaway. Он также является CEO благотворительной организации Howard G. Buffett Foundation, которая занимается вопросами продовольственной и общественной безопасности. Реклама:

Напоминаем:

Говард Баффетт с начала работы его фонда в Украине в начале большой войны уже инвестировал более полумиллиарда долларов в Украину, в частности - в поддержку фермеров техникой и гуманитарное разминирование.