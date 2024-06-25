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Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру Донецкой области 

Вторник, 25 июня 2024, 10:51 - Анастасия Дячкина
 
фото: уз

24 июня Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру Донецкой области. В результате вражеского обстрела ранены два железнодорожника, повреждена инфраструктура и подвижной состав в Покровске.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Травмы средней тяжести получили машинист и лаборантка. Работникам оказана необходимая медицинская помощь, они находятся в больнице, состояние стабильное.

Кроме того, в результате обстрела повреждены административные здания, контактная сеть, пути, устройства сигнализации и связи и маневровый локомотив.

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фото: уз

"Несмотря на вражеские обстрелы, продолжаем движение по графику!", – подчеркнули в УЗ.

Напомним: 

25 июня российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по жилой застройке одного из крупнейших районов Харькова.

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