фото: уз

24 июня Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру Донецкой области. В результате вражеского обстрела ранены два железнодорожника, повреждена инфраструктура и подвижной состав в Покровске.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Травмы средней тяжести получили машинист и лаборантка. Работникам оказана необходимая медицинская помощь, они находятся в больнице, состояние стабильное.

Кроме того, в результате обстрела повреждены административные здания, контактная сеть, пути, устройства сигнализации и связи и маневровый локомотив.

Реклама:

фото: уз

"Несмотря на вражеские обстрелы, продолжаем движение по графику!", – подчеркнули в УЗ.

Напомним:

25 июня российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по жилой застройке одного из крупнейших районов Харькова.

Реклама: