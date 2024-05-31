Пошкоджену росіянами друкарню "Фактор-Друк" планують відновити за 4-5 місяців

фото: Володимир Тунік-Фриз, ЕП

Харківську друкарню "Фактор-Друк", у яку 23 травня влучила російська ракета планують відновити за 4-5 місяців за сприятливих умов.

Про це повідомив президент групи компаній "Фактор" Сергій Політучий під час панелі у ході Книжкового арсеналу у п’ятницю 31 травня.

"Необхідне обладнання виробляється місяцями. Ми зараз намагаємось знайти необхідну техніку, зокрема з виставок. Я поки що не знаю чи нам це вдасться, але зараз можна сказати впевнено, що у найкращому сценарії, потрібно буде 4 місяці щоб все відновити".

Під час панелі Сергій Політучий повідомив, що через атаку росіян на друкарню "Фактор-Друк", було призупинено близько 40% книгодрукування України.

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Нагадаємо:

Фонд американського мільярдера Говарда Баффета допоможе відновити обладнання та книгодрук знищеній росіянами харківській друкарні "Фактор-Друк".

Економічна правда

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