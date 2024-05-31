В АРМА рассказали о сопротивлении владельцев арестованного имущества, которое выставляют на конкурсы 

Сейчас на Прозорро АРМА объявило 5 открытых конкурсов на отбор управляющих арестованного имущества, 2 из них - заблокированы соответствующими жалобами.

Об этом сообщает пресс-служба Агентства по розыску, возвращению и менеджменту активов (АРМА).

Согласно сообщению, АРМА сталкивается с сопротивлением владельцев арестованного имущества, которые пытаются сделать невозможным избрание управляющего.

В частности, это делается путем подачи жалоб на решения уполномоченных лиц АРМА, что затягивает процесс передачи активов в управление и обеспечения поступлений в государственный бюджет Украины от управления арестованным имуществом. Соответственно, активы простаивают.

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В АРМА сообщили, что специалисты Агентства уже работают над урегулированием жалоб владельцев для налаживания процесса передачи новому управляющему арестованного имущества, которое сейчас находится в управлении АРМА.

В пресс-службе также добавили, что АРМА выбрало управляющего недвижимости в Киеве по ул. Павловской через систему публичных закупок "Прозорро"

30 апреля 2024 г. АРАМА объявила открытый конкурс на отбор управляющего недвижимого имущества, размещенного в центральной части столицы, общей площадью 519 кв.м.

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Согласно подписанного сторонами Договора, имущество передано в управление сроком на 5 лет. Ежемесячно управляющий (КОНСОРЦИУМ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ „КАМпаритет" - ред. ЭП), будет платить в государственный бюджет 75% от дохода по управлению имуществом, при этом Договором указано фиксированный гарантированный платеж, который должен платить управляющий ежемесячно в случае низкого дохода от управления.

"Поэтому управляющий имеет заинтересованность в увеличении доходности от управления имуществом, от чего выигрывает сам управляющий и государство", - добавили в АРМА.

Напомним:

АРМА вернула средства ООО "ДОБРОБУТ", как законному владельцу, с начисленными процентами более 200 тысяч гривен.