"Укрнафта" перечислила в бюджет 35 миллионов от управления заправками Glusco

"Укрнафта" за 5 месяцев 2024 года направила в государственный бюджет 35 миллионов гривен от управления арестованными заправками компании Glusco.

Об этом сообщила председатель АРМА Елена Дума.

При этом, два месяца осуществлялся осмотр и прием-передача арестованных активов, еще 45 дней АМКУ рассматривал совместную заявку на получение разрешения на концентрацию, отметила она.

"Напомню, что за 2021-2023 годы предыдущий управляющий ("Нафтогаз" - ред.) этих активов уплатил в бюджет Украины всего 1,5 млн гривен. В конце 2023 года, по результатам камеральных проверок мы расторгли в одностороннем порядке этот договор, признав управление неэффективным. В дальнейшем хозяйственный суд города Киева в своем решении признал законность действий АРМА", - добавила Дума.

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Напомним:

Антимонопольный комитет предоставил ПАО "Укрнафта" разрешение на концентрацию активов арестованных АЗС Glusco.

"Укрнафта" и Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) подписали акты приема передачи арестованных активов группы компаний Glusco.

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