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АРМА повернула кошти "Добробуту" з нарахованими відсотками 

Вівторок, 28 травня 2024, 11:35 - Віктор Волокіта

АРМА повернула кошти ТОВ "ДОБРОБУТ", як законному власнику, з нарахованими відсотками більше 200 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Агентства з розшуку, повернення та менеджменту активів (АРМА).

"Це стало можливим завдяки надходження до АРМА судового рішення, яким скасовано арешт коштів, які раніше були передані до Агентства з розшуку та менеджменту активів в управління", - йдеться в повідомленні. 

За результатом розгляду заявки законного власника, АРМА прийняло рішення щодо повернення грошових коштів. Сума виплат склала 1,83 млн гривень, де 205 тис гривень – сума нарахованих банком відсотків. 

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Таким чином, як повідомили в АРМА, Агентство забезпечує законному власнику не тільки збереження його коштів, а й збільшення їх ефективної вартості.  

"Варто зазначити, що фактичне повернення коштів здійснюється протягом трьох днів, за умови наявності судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень, яке набрало законної сили та надання повного пакету документів, що підтверджує законного власника коштів",  - розповіли в пресслужбі. 

Нагадаємо: 

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Агентство з розшуку та менеджменту активів вперше за згодою власника продаватиме земельні ділянки  на "Прозорро.Продажі".

АРМА
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