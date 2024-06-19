АРМА продаст квадроциклы Медведчука 

АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов "АРМА ведет подготовку к аукциону 2-х квадроциклов марки "BOMBARDIER" и багги марки "ТRAXTER", которые преступно приобрел предатель Виктор Медведчук.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Как говорится в сообщении, агентство в мае провело открытый конкурсный отбор юридического лица, которое будет реализовывать указанные выше транспортные средства. Победителем конкурса было выбрано ЧП "Тендер Онлайн".

Сейчас организатор заканчивает оценку активов (квадроциклов и багги), после которой состоятся торги на портале Прозорро.Продажи.

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В общем, как сообщает пресс-служба, в течение 5 месяцев 2024 года Агентство обеспечило поступление в госбюджет 103,64 млн гривен от продажи арестованных активов, в том числе уплаченные таможенные платежи на сумму 15,43 млн грн.

Напомним:

Яхта Royal Romance Медведчука получила свидетельство о праве плавания под государственным флагом Украины, соответствующие изменения были внесены в Международную морскую организацию.

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Экономическая правда