В мае от управления арестованными активами в бюджет поступило 36 миллионов

В мае 2024 года Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) перечислило в государственный бюджет 36 млн грн от управления активами.

Об этом говорится в ежемесячном анализе результатов деятельности Нацагентства.

Сообщается, что в этом месяце Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений перечислило в бюджет 36 млн грн.

В сообщении отмечают, что такая же сумма была перечислена и в апреле 2024 года. А в марте уплаченная сумма составила 44,6 млн грн.

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Кроме того, в прошлом месяце АРМА подписан протокол электронного аукциона по продаже минеральных удобрений. Средства за приобретенный актив в сумме 32,03 млн грн и сумму таможенных платежей в 15,43 млн грн победитель в полном объеме зачислил на счет АРМА.

В мае Нацагентство также отобрало руководителя для недвижимого имущества в центре Киева с рыночной стоимостью 20,67 млн грн.

Ожидается, что ежемесячно управляющий будет платить в государственный бюджет 75% дохода по управлению этим имуществом. В то же время договором предусмотрен обязательный минимальный платеж на случай низкого дохода в размере 59 тыс. грн.

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Напомним:

Агентство по розыску и менеджменту активов "АРМА ведет подготовку к аукциону 2-х квадроциклов марки "BOMBARDIER" и багги марки "ТRAXTER", которые преступно приобрел предатель Виктор Медведчук.

По запросу Государственного бюро расследований Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало активы должностного лица одного из органов местного самоуправления. Он пытался перевезти через границу Украины почти $1 млн.