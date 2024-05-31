В АРМА розповіли про спротив власників арештованого майна, яке виставляють на конкурси 

Наразі на Прозорро АРМА оголосило 5 відкритих конкурсів на відібрання управителів арештованого майна, 2 з них заблоковані відповідними скаргами.

Про це повідомляє пресслужба Агентства з розшуку, повернення та менеджменту активів (АРМА).

Згідно з повідомленням, АРМА стикається зі спротивом власників арештованого майна, які намагаються унеможливити обрання управителя.

Зокрема, це робиться шляхом подання скарг на рішення уповноважених осіб АРМА, що затягує процес передачі активів в управління та забезпечення надходжень до державного бюджету України від управління арештованим майном. Відповідно, активи простоюють.

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В АРМА повідомили, що спеціалісти Агентства вже працюють над врегулюванням скарг власників для налагодження процесу передачі новому управителю арештованого майна, що наразі знаходиться в управлінні АРМА.

У пресслужбі також додали, що АРМА обрало управителя нерухомості в Києві по вул. Павлівській через систему публічних закупівель "Прозорро"

30 квітня 2024 р. АРАМА оголосила відкритий конкурс на відбір управителя нерухомого майна, розміщеного в центральній частині столиці, загальною площею 519 кв.м.

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Згідно підписаного сторонами Договору, майно передано в управління строком на 5 років. Щомісячно управитель (КОНСОРЦІУМ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "КАМпарітет" - ред. ЕП), сплачуватиме до державного бюджету 75% від доходу з управління майном, при цьому Договором зазначено фіксований гарантований платіж, який має сплачувати управитель щомісячно у разі низького доходу від управління.

"Тому управитель має зацікавленість у збільшенні дохідності від управління майном, від чого виграє сам управитель і держава", - додали в АРМА.

Нагадаємо:

АРМА повернула кошти ТОВ "ДОБРОБУТ", як законному власнику, з нарахованими відсотками більше 200 тисяч гривень.

Економічна правда