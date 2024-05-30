В Минагрополитики уверены, что для улучшения агросектора надо развивать переработку  

В Украине необходимо развивать сектор по переработке, чтобы сохранить мощности в агросекторе и повысить его эффективность и экспортные возможности.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

"Это добавленная стоимость продукции и увеличение доходов аграриев. Наша цель - перерабатывать более 50% сельскохозяйственной продукции.

Украина имеет достаточно большие возможности для переработки в животноводстве - изготовление мясных и молочных продуктов. Также выработка различных видов масла. Кроме того, развитие производства кормов для животных", - рассказал Тарас Высоцкий.

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Он отметил, что увеличение мощностей в перерабатывающей отрасли агросектора будет способствовать повышению энергетической независимости и энергетической безопасности как Украины, так и Европейского Союза.

Украина может расширить производство биометана до 10 млрд кубометров в год. Для этого есть соответствующая транспортная инфраструктура и мощности.

"Украина всегда была экспортоориентированным государством. Ежегодно мы экспортируем 65-70% сельхозпродукции. И даже несмотря на широкомасштабную войну Украина среди основных поставщиков продуктов питания для более 400 млн человек в мире. И мы планируем сохранить эти объемы в будущем", - рассказал Тарас Высоцкий.

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Напомним:

Минагрополитики работает над установлением минимальных экспортных цен на агропродукцию, в первую очередь, на зерновые и масличные.

Экономическая правда