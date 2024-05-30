В Минагрополитики уверены, что для улучшения агросектора надо развивать переработку
В Украине необходимо развивать сектор по переработке, чтобы сохранить мощности в агросекторе и повысить его эффективность и экспортные возможности.
Об этом сообщил исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
"Это добавленная стоимость продукции и увеличение доходов аграриев. Наша цель - перерабатывать более 50% сельскохозяйственной продукции.
Украина имеет достаточно большие возможности для переработки в животноводстве - изготовление мясных и молочных продуктов. Также выработка различных видов масла. Кроме того, развитие производства кормов для животных", - рассказал Тарас Высоцкий.
Он отметил, что увеличение мощностей в перерабатывающей отрасли агросектора будет способствовать повышению энергетической независимости и энергетической безопасности как Украины, так и Европейского Союза.
Украина может расширить производство биометана до 10 млрд кубометров в год. Для этого есть соответствующая транспортная инфраструктура и мощности.
"Украина всегда была экспортоориентированным государством. Ежегодно мы экспортируем 65-70% сельхозпродукции. И даже несмотря на широкомасштабную войну Украина среди основных поставщиков продуктов питания для более 400 млн человек в мире. И мы планируем сохранить эти объемы в будущем", - рассказал Тарас Высоцкий.
Напомним:
Минагрополитики работает над установлением минимальных экспортных цен на агропродукцию, в первую очередь, на зерновые и масличные.
Экономическая правда