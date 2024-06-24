Жатва-2024: Украина уже собрала 100 тысяч тонн урожая зерновых – Минагрополитики

В Украине началась жатва - уже собрали около 100 тысяч тонн различных сельскохозяйственных культур.

Об этом в эфире телемарафона сообщил исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

"Начинается сбор с ячменя, гороха и пшеницы. Это ранние зерновые и зернобобовые культуры и, ожидается, что их производство будет около 56 млн тонн.

Масличных планируется собрать более 20 млн тонн. Это предварительный прогноз. Конечно, более четкая цифра будет позже. Но это неплохой показатель с учетом того, что в стране, к сожалению, третий год полномасштабного вторжения", - заявил Высоцкий.

Реклама:

По его словам, аграрии собирают урожай с 80% сельскохозяйственных земель, поскольку около 18-20% угодий находятся во временной оккупации.

По зерновым культурам наблюдается сокращение производственных площадей, что связано с изменением севооборота, при этом под масличными культурами площади расширены, добавил он.

Экономическая правда

Реклама: