В Минагрополитике уверены, что Украина останется лидером аграрного экспорта
В следующем маркетинговом году (с июля 2024 года) Украина может экспортировать более 60 млн тонн зерновых и масличных культур и продуктов их переработки. Эти цифры оставляют Украину среди мировых лидеров аграрного экспорта.
Об этом заявил исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
По его словам, после двух лет полномасштабной войны Украине удалось выровнять рыночный баланс производства и экспорта основных агрокультур.
"Это стало возможным благодаря устойчивости аграрных производителей и развитию логистики. Нынешний маркетинговый 2023/2024 год Украина завершает с конечными остатками сельхозпродукции на среднестатистическом уровне, как было до 2022 года", - отметил Тарас Высоцкий.
В Министерстве прогнозируют, что с нового урожая производство зерновых культур составит почти 56 млн тонн. Из них пшеницы - 21 млн тонн, ячменя - около 5 млн тонн, кукурузы - 28,5 млн тонн.
Общий экспорт зерновых прогнозируется на уровне 43 млн тонн. В частности, пшеницы - 15 млн тонн, ячменя - 2,5 млн тонн, кукурузы - около 25 млн тонн.
Производство масличных культур по прогнозам достигнет 22 млн тонн. В частности, рапса ожидается 4 млн тонн, подсолнечника - около 13 млн тонн. Сои прогнозируется на уровне 5 млн тонн - и это будет рекордный показатель в истории Украины.
Экспорт масличных и продуктов их переработки ожидается более 17 млн тонн.
Напомним:
С августа прошлого года украинским зерновым коридором и рекой Дунай экспортировано более 30 млн тонн агропродукции, что составляет более 90% от общего агроэкспорта.
Экономическая правда