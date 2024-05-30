У Мінагрополітики впевнені, що для покращення агросектору треба розвивати переробку  

В Україні необхідно розвивати сектор з переробки, щоб зберегти потужності в агросекторі і підвищити його ефективність та експортні можливості.

Про це повідомив виконуючий обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"Це додана вартість продукції і збільшення доходів аграріїв. Наша мета – переробляти понад 50% сільськогосподарської продукції.

Україна має досить великі можливості для переробки у тваринництві – виготовлення м’ясних і молочних продуктів. Також вироблення різних видів олії. Крім того, розвиток виробництва кормів для тварин", - розповів Тарас Висоцький.

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Він наголосив, що збільшення потужностей у переробній галузі агросектору сприятиме підвищенню енергетичної незалежності та енергетичної безпеки як України, так і Європейського Союзу.

Україна може розширити виробництво біометану до 10 млрд кубометрів на рік. Для цього є відповідна транспортна інфраструктура та потужності.

"Україна завжди була експортоорієнтованою державою. Щорічно ми експортуємо 65-70% сільгосппродукції. І навіть попри широкомасштабну війну Україна серед основних постачальників продуктів харчування для понад 400 млн людей у світі. І ми плануємо зберегти ці обсяги в майбутньому", - розповів Тарас Висоцький.

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Нагадаємо:

Мінагрополітики працює над встановленням мінімальних експортних цін на агропродукцію, в першу чергу, на зернові та олійні.

Економічна правда