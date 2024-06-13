Государство прогарантировало первый инвестиционный кредит для агропроизводителя
Агропроизводитель из Херсонщины получил для развития своего бизнеса 1 млн грн кредита в Укргазбанке. Это первый инвестиционный кредит, который прогарантировал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
Как говорится в сообщении, сумма гарантии 500 тысяч гривен.
"Полученный кредит агропроизводитель планирует потратить на оборудование для улучшения производственных процессов, в частности опрыскиватель и машину для упаковки зерна", - рассказали в Министерстве.
Там напомнили, что Фонд сотрудничает с Укргазбанком, Ощадбанком и Прокредит банком. Эти учреждения уже выдали первые кредиты агропроизводителям на оборотные средства.
Деятельность Фонда направлена на поддержку мелких, малых и средних фермеров, которые обрабатывают землю до 500 га.
Заемщики могут получить инвестиционные кредиты на срок до 7 лет, кредиты для покупки земли до 10 лет, и оборотные средства на срок до 3 лет с максимальной суммой кредита на одного заемщика - 30 млн грн.
Фонд гарантирует перед украинскими банками покрытие до 50% обязательств по кредиту.
Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве является небанковским финансовым учреждением, учредителем которого является Кабинет Министров Украины.
Напомним:
Правительство США в рамках инициативы AGRI-Украина бесплатно предоставит минеральные удобрения для полевых работ в сезоне 2024-2025 годов для более 3 300 украинских агропроизводителей из прифронтовых и деоккупированных областей.
Экономическая правда