Государство прогарантировало первый инвестиционный кредит для агропроизводителя 

Агропроизводитель из Херсонщины получил для развития своего бизнеса 1 млн грн кредита в Укргазбанке. Это первый инвестиционный кредит, который прогарантировал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Как говорится в сообщении, сумма гарантии 500 тысяч гривен.

"Полученный кредит агропроизводитель планирует потратить на оборудование для улучшения производственных процессов, в частности опрыскиватель и машину для упаковки зерна", - рассказали в Министерстве.

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Там напомнили, что Фонд сотрудничает с Укргазбанком, Ощадбанком и Прокредит банком. Эти учреждения уже выдали первые кредиты агропроизводителям на оборотные средства.

Деятельность Фонда направлена на поддержку мелких, малых и средних фермеров, которые обрабатывают землю до 500 га.

Заемщики могут получить инвестиционные кредиты на срок до 7 лет, кредиты для покупки земли до 10 лет, и оборотные средства на срок до 3 лет с максимальной суммой кредита на одного заемщика - 30 млн грн.

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Фонд гарантирует перед украинскими банками покрытие до 50% обязательств по кредиту.

Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве является небанковским финансовым учреждением, учредителем которого является Кабинет Министров Украины.

Напомним:

Правительство США в рамках инициативы AGRI-Украина бесплатно предоставит минеральные удобрения для полевых работ в сезоне 2024-2025 годов для более 3 300 украинских агропроизводителей из прифронтовых и деоккупированных областей.

Экономическая правда