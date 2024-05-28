Мінагрополітики розробляє механізм прогнозування максимальної врожайності  

Мінагрополітики працює над встановленням мінімальних експортних цін на агропродукцію, в першу чергу, на зернові та олійні.

Про це повідомив виконуючий обов’язки Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час виступу на Українській зерновій конференції.

Крім того, за його словами, розробляється система простежуваності продукції і прогнозованості врожаю.

"У Мінагрополітики розробляють механізм, який би дозволив ефективно прогнозувати максимальну врожайність різних культур. Крім того, ухвалено зміни до законодавства щодо застосування режиму експортного забезпечення на період дії воєнного, надзвичайного станів, яким встановлюються мінімальні ціни на експорт.

Реклама:

При цьому необхідно визначити такий рівень цін, який відповідатиме ринковим, але не зупинятиме експорт", - зазначив Тарас Висоцький.

Він також додав, що наразі держава особливо приділяє увагу допомозі фермерам, які знаходяться на територіях воєнного ризику. Тобто на деокупованих територіях, територіях можливих/активних бойових дій, у прифронтовій зоні.

Для сільгоспвиробників цього року діє низка державних програм підтримки:

Реклама:

"Доступні кредити 5-7-9". Агровиробники можуть отримати кредит до 90 млн грн, а підприємства з переробки – до 150 млн грн;

гранти на розвиток садів і теплиці - до 7 млн гривень або 10 млн гривень відповідно;

компенсація до 50% вартості відновлення та будівництва меліоративних систем;

компенсація вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки – до 25%;

малі аграрії, які обробляють до 120 га на деокупованих територіях, зможуть отримати 8 тисяч гривень безповоротної допомоги на один гектар, на контрольованій території – 4 тисячі гривень.

Нагадаємо:

Унаслідок повномасштабної війни Росії проти України знищено близько 30% усього потенціалу українського агропромислового сектору, 20% сільгоспземель перебувають під окупацією.

Економічна правда