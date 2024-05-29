Больше всего автотранспорт спецназначения в Украину завозят из Германии 

В первом квартале этого года в Украину в режиме импорта было ввезено 231 автотранспортное средство специального назначения (автокраны, автобетономешалки и т.д.).

Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госстата.

Общая таможенная стоимость этого импорта составила более $31 млн.

"Крупнейшим поставщиком автотранспорта спецназначения была Германия, откуда в Украину было завезено 44 машины", - говорится в сообщении.

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Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США (33 ед.) и Бразилия (29 ед.).

В Укравтопроме также сообщили, что по стоимостным объемам наибольший импорт был из Германии ($9,7 млн.), Бразилии ($7,1 млн) и КНР ($4,1 млн).

Напомним:

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В I квартале 2024 года в Украину импортировали почти 10,8 тыс грузовиков, общая таможенная стоимость которых составляет более 331,3 млн долл.

Экономическая правда