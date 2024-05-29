Найбільше автотранспорт спецпризначення в Україну завозять з Німеччини 

У першому кварталі цього року в Україну в режимі імпорту було ввезено 231 автотранспортний засіб спеціального призначення (автокрани, автобетономiшалки тощо).

Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Держстату.

Загальна митна вартість цього імпорту склала понад $31 млн.

"Найбільшим постачальником автотранспорту спецпризначення була Німеччина, звідки в Україну було завезено 44 машини", - йдеться в повідомленні.

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Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США (33 од.) та Бразилія (29 од.).

В Укравтопромі також повідомили, що за вартісними обсягами найбільший імпорт був з Німеччини ($9,7 млн.), Бразилії ($7,1 млн) та КНР ($4,1 млн).

Нагадаємо:

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У І кварталі 2024 року в Україну імпортували майже 10,8 тис вантажівок, загальна митна вартість яких становить понад 331,3 млн дол.

Економічна правда