Через "Дію" перерегистрировали уже около 122 тысяч транспортных средств – МВД

Через "Дію" в Украине уже было перерегистрировано около 122 тысяч транспортных средств.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко, передает Укринформ.

"Начиная с 20 декабря прошлого года, когда была введена эта функция, и по состоянию на сегодняшний день перерегистрировано около 122 тысяч транспортных средств (через "Дію" - ЭП.). Когда мы называем эту цифру, то мы говорим о 2 лицах – это покупатель и продавец. То есть фактически 244 тысячи граждан уже не обращались в сервисные центры, а получили услугу онлайн", – отметил он.

Отвечая на вопрос о том, для каких групп транспортных средств доступна эта услуга, в частности, о том, что так нельзя перерегистрировать, например, микроавтобусы или грузовые авто, замминистра пояснил, что речь идет о транспортных средствах категории В и мопедах.

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"Так как транспортные средства, в которые (помещаются - ЭП.) 8 пассажиров и водитель, они могут быть перерегистрированы (через "Дію" - ЭП.). Если больше (лиц - ЭП.) – они должны быть перерегистрированы непосредственно во время посещения сервисного центра", – подчеркнул Тимченко.

Отвечая на вопрос, планируют ли в МВД изменить норму по микроавтобусам и грузовым авто, он отметил, что они двигаются в этом направлении. "В перспективе, я думаю, что мы дойдем до этого", – заявил замглавы МВД.

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Напомним:

В "Дії" началось бета-тестирование услуги по исправлению данных о месте жительства в реестре без посещения госучреждений.