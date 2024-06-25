Худшая ситуация с пробками стоит Нью-Йорку 9 миллиардов долларов

Нью-Йорк второй год подряд лидирует как самый перегруженный автомобилями город в мире, что стоит городу примерно 9,1 миллиарда долларов потерянного времени.

Об этом сообщает Bloomberg.

Из-за простоя во время длинных пробок, особенно в деловых районах, Нью-Йорк потенциально теряет 9,1 млрд долл. Суммарно пробки на дорогах в США стоили 70,4 млрд долл в 2023 году.

Обычный автомобилист, который проезжает по городу, в прошлом году потерял 101 час из-за пробок в пиковое время, что является наибольшим показателем среди почти 1000 городов во всем мире.

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В сообщении отмечают, что всплеск пробок в городах свидетельствует о возрождении экономического оживления после COVID-19, но он также привел к миллиардным потерям времени для водителей.

Сообщается, что в 2023 году пробки на дорогах стоили США более 70,4 миллиарда долларов, что на 15% больше, чем в 2022, а водитель в среднем теряет 42 часа из-за пробок на дорогах.

Для решения этой проблему была предложена инициатива по взиманию платы за пробки, первая в США. Она предусматривает взимание платы с водителей, которые въезжают в центральный деловой район Манхэттена, центрального делового района Нью-Йорка.

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Отмечается, что Мехико заняло второе место в рейтинговом списке, за ним следуют Лондон, Париж и Чикаго. Рейтинг определяется влиянием пробок относительно количества населения.

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