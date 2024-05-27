В Україну за І квартал імпортували понад 10 тисяч вантажівок, найбільше завезли з Польщі
Понеділок, 27 травня 2024, 09:40 -
У І кварталі 2024 року в Україну імпортували майже 10,8 тис вантажівок, загальна митна вартість яких становить понад 331,3 млн дол.
Про це повідомляє Асоціація "Укравтопром" з посиланням на дані Держстату.
З цієї кількості було нових 4,8 тис од. та близько 6 тис вживаних авто.
Найбільшим постачальником вантажівок в цей період була Польща, звідки в Україну було завезено майже 2,2 тис авто.
Реклама:
Топ-5 країн постачальників вантажних авто:
- Польща – 2 195 од.;
- Словаччина – 1 492 од;
- Китай – 1 039 од;
- Угорщина – 999 од;
- Німеччина – 949 од.
Нагадаємо:
У першому кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86 590 нових та вживаних легкових автомобілів.
Реклама:
Реклама: