В Україну за І квартал імпортували понад 10 тисяч вантажівок, найбільше завезли з Польщі 

У І кварталі 2024 року в Україну імпортували майже 10,8 тис вантажівок, загальна митна вартість яких становить понад 331,3 млн дол.

Про це повідомляє Асоціація "Укравтопром" з посиланням на дані Держстату.

З цієї кількості було нових 4,8 тис од. та близько 6 тис вживаних авто.

Найбільшим постачальником вантажівок в цей період була Польща, звідки в Україну було завезено майже 2,2 тис авто.

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Топ-5 країн постачальників вантажних авто:

Польща – 2 195 од.;

Словаччина – 1 492 од;

Китай – 1 039 од;

Угорщина – 999 од;

Німеччина – 949 од.

Нагадаємо:

У першому кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86 590 нових та вживаних легкових автомобілів.

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