Все разделы
Укр / Рус

БЭБ предупредило неэффективное использование 11 миллионов на медоборудование 

Понедельник, 27 мая 2024, 12:20 - Виктор Волокита

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области обнаружили рисковую закупку услуг по уборке одного из медицинских учреждений региона. Запланированная годовая стоимость тендера составляла 11 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ. 

Проанализировав тендер, специалисты Бюро выяснили, что ни один из участников закупки не предоставил подтверждающих документов о соответствии их компаний тендерным условиям, наличие необходимой квалификации работников, соответствующего оборудования и разрешительных документов.

С целью предупреждения выявленных рисков аналитики БЭБ направили в адрес коммунального учреждения письмо с рекомендациями устранить выявленные нарушения в тендерной закупке.

Реклама:

Рассмотрев рекомендацию, распорядитель средств отказался от проведения тендера и отменил закупку. В дальнейшем обязался внести изменения в Техническое задание и четко обосновать требования к участникам о возможности подтверждения предоставления соответствующей услуги по обеспечению определенных видов работ.

Таким образом аналитики ТУ БЭБ в Закарпатской области предотвратили неэффективное использование 11 млн грн бюджетных средств. 

Напомним: 

Реклама:

Аналитики Теруправления Бюро экономической безопасности в Киевской области предотвратили растрату почти 186 млн грн из местного бюджета при проведении тендера по реконструкции нежилого здания под общественное.

БЭБ тендер
Реклама:
Материалы по теме
"Это манипуляция": БЭБ отвергает заявление Dragon Capital о давлении на бизнес 24 мая 2024, 12:59
Dragon Capital Фиалы заявил о давлении на бизнес со стороны правоохранителей 24 мая 2024, 11:20
Министр финансов Сергей Марченко: На следующий год имеем непокрытую потребность от 12 до 15 миллиардов долларов 24 мая 2024, 08:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте