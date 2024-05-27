БЭБ предупредило неэффективное использование 11 миллионов на медоборудование 

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области обнаружили рисковую закупку услуг по уборке одного из медицинских учреждений региона. Запланированная годовая стоимость тендера составляла 11 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Проанализировав тендер, специалисты Бюро выяснили, что ни один из участников закупки не предоставил подтверждающих документов о соответствии их компаний тендерным условиям, наличие необходимой квалификации работников, соответствующего оборудования и разрешительных документов.

С целью предупреждения выявленных рисков аналитики БЭБ направили в адрес коммунального учреждения письмо с рекомендациями устранить выявленные нарушения в тендерной закупке.

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Рассмотрев рекомендацию, распорядитель средств отказался от проведения тендера и отменил закупку. В дальнейшем обязался внести изменения в Техническое задание и четко обосновать требования к участникам о возможности подтверждения предоставления соответствующей услуги по обеспечению определенных видов работ.

Таким образом аналитики ТУ БЭБ в Закарпатской области предотвратили неэффективное использование 11 млн грн бюджетных средств.

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