У одесских торговцев электронными сигаретами БЭБ изъяло товар на 3,2 миллиона 

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили организаторов нелегальной продажи табачных изделий через специально созданный канал в Telegram. Изъят товар стоимостью 3,2 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Согласно сообщению, фигуранты хранили электронные сигареты без марок акцизного налога и аксессуары к ним в арендованных квартирах и нежилых помещениях на территории паркинга одного из жилых комплексов Одессы.

В течение года осуществляли отправку с помощью курьерских служб доставки по всей территории Украины. Оплату принимали на банковскую карточку или с помощью переводов курьерской службы.

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Также установлено, что при реализации товара продавцы не проверяли возраст покупателей, поэтому указанную продукцию могли приобрести несовершеннолетние.

Сотрудники БЭБ провели обыски по месту жительства продавцов, в нежилых помещениях, которые были специально приспособлены для хранения незаконно изготовленных табачных изделий, а также в авто, на котором перевозили товар.

В результате изъяли более 2 тысяч электронных сигарет, жидкости к ним в емкостях по 10, 15, 30 мл, сменные картриджи для электронных сигарет, средства полученные от незаконной деятельности, мобильные телефоны и транспортное средство. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 3,2 млн грн.

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Напомним:

Детективы Теруправления БЭБ в Волынской области разоблачили местного жителя, который хранил и продавал сигареты с марками акцизного налога республики Беларусь.

Экономическая правда