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БЕБ упередило неефективне використання 11 мільйонів на медобладнання 

Понеділок, 27 травня 2024, 12:20 - Віктор Волокіта

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області виявили ризикову закупівлю послуг з прибирання одного з медичних закладів регіону. Запланована річна вартість тендеру становила 11 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ. 

Проаналізувавши тендер, фахівці Бюро зʼясували, що жоден з учасників закупівлі не надав підтверджуючих документів про відповідність їх компаній тендерним умовам, наявність необхідної кваліфікації працівників, відповідного обладнання та дозвільних документів.

З метою упередження виявлених ризиків аналітики БЕБ направили на адресу комунального закладу лист з рекомендаціями усунути виявлені порушення в тендерній закупівлі.

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Розглянувши рекомендацію, розпорядник коштів відмовився від проведення тендеру та відмінив закупівлю. Надалі зобов’язався внести зміни в Технічне завдання та чітко обґрунтувати вимоги до учасників щодо можливості підтвердження надання відповідної послуги із забезпечення певних видів робіт.

Таким чином аналітики ТУ БЕБ у Закарпатській області упередили неефективне використання 11 млн грн бюджетних коштів. 

Нагадаємо: 

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Аналітики Теруправління Бюро економічної безпеки у Київській області упередили розтрату майже 186 млн грн з місцевого бюджету під час проведення тендеру з реконструкції нежитлової будівлі під громадську.

Економічна правда

БЕБ тендер
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