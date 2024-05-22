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Комунальникам не вдалося "злити" 186 мільйонів на реконструкцію будівлі на Київщині  

Середа, 22 травня 2024, 16:59 - Віктор Волокіта
 

Аналітики Теруправління Бюро економічної безпеки у Київській області упередили розтрату майже 186 млн грн з місцевого бюджету під час проведення тендеру з реконструкції нежитлової будівлі під громадську.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ. 

БЕБ встановило, що службові особи одного з комунальних підприємств у Київській області оголосили закупівлю послуг з ремонтних робіт. 

Посадовці збирались витратити на реконструкцію нежитлової будівлі майже 186 млн гривень.

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Фахівці Бюро встановили недоцільність використання бюджетних коштів на будівництво фактично нової будівлі, що не є першочерговою критичною потребою, враховуючи продовження дії воєнного стану.

"Співробітники БЕБ направили лист розпоряднику коштів з відповідними рекомендаціями. Замовник скасував проведення торгів", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо: 

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Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області упередили розтрату майже 6 млн грн з місцевого бюджету під час проведення тендерної закупівлі рентгенівської діагностичної системи.

Економічна правда

БЕБ
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