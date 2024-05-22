Комунальникам не вдалося "злити" 186 мільйонів на реконструкцію будівлі на Київщині
Аналітики Теруправління Бюро економічної безпеки у Київській області упередили розтрату майже 186 млн грн з місцевого бюджету під час проведення тендеру з реконструкції нежитлової будівлі під громадську.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
БЕБ встановило, що службові особи одного з комунальних підприємств у Київській області оголосили закупівлю послуг з ремонтних робіт.
Посадовці збирались витратити на реконструкцію нежитлової будівлі майже 186 млн гривень.
Фахівці Бюро встановили недоцільність використання бюджетних коштів на будівництво фактично нової будівлі, що не є першочерговою критичною потребою, враховуючи продовження дії воєнного стану.
"Співробітники БЕБ направили лист розпоряднику коштів з відповідними рекомендаціями. Замовник скасував проведення торгів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області упередили розтрату майже 6 млн грн з місцевого бюджету під час проведення тендерної закупівлі рентгенівської діагностичної системи.
Економічна правда