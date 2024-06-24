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В Киевской области хотели построить укрытие по завышенным на 3,5 миллиона ценам

Понедельник, 24 июня 2024, 16:40 - Экономическая правда

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области предотвратили растрату почти 3,5 млн грн во время проведения тендера на строительство укрытия.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Специалисты Бюро проанализировали рыночные цены и выяснили, что отпускные цены на отдельные строительные материалы, указанные в смете, завышены. 

Чиновники собирались потратить на строительство более 23 млн гривен.

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Аналитики БЭБ направили соответствующее письмо органу местного самоуправления с рекомендациями пересмотреть решение о закупке соответствующих услуг.

В результате заказчик принял во внимание рекомендации аналитиков и принял решение о снижении стоимости закупки. Таким образом сотрудники БЭБ предотвратили растрату почти 3,5 млн грн из местного бюджета.

Напомним:

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Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области предотвратили растрату более 18 млн грн из местного бюджета во время проведения тендера по капитальному ремонту школы.

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве в ходе мониторинга публичных закупок обнаружили тендер на строительство противорадиационного укрытия стоимостью более 95 млн грн.

БЭБ тендер Киев
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