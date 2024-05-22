Близько 90% мікроелектроніки для свого ВПК Росія імпортує з Китаю – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія до 90% своєї залежності в мікроелектроніці, яку вона використовує для виробництва танків, снарядів та інших озброєнь, задовольняє імпортом з Китаю.

Про це він повідомив під час слухань у Сенаті американського Конгресу, передає Укрінформ.

За словами Блінкена, США не спостерігали передачу Китаєм реального озброєння Росії для їх застосування в Україні, на відміну від Північної Кореї чи Ірану. Проте Пекін надає величезну підтримку оборонно-промисловій базі РФ.

Він уточнив, що 70% усіх верстатів, які імпортує Росія, надходять із Китаю, як і 90% мікроелектроніки.

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"Багато з цього йде на розбудову оборонно-промислової бази, і в результаті ми бачимо, як Росія виробляє танки, артилерійські боєприпаси рекордними темпами", – наголосив держсекретар.

Блінкен також додав, що говорив про це в тому числі напряму Сі Цзіньпіню під час недавнього візиту до Китаю. Крім того, США обговорюють ці питання з європейськими країнами, на торгівлю з якими орієнтується Пекін.

"Не можна, щоби Китай, з одного боку, заявляв, що шукає кращих відносин із країнами Європи, а з іншого боку підживлював найбільшу загрозу європейській безпеці з часів закінчення холодної війни", – зазначив Блінкен.

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Він сказав, що США жорстко обмежують діяльність китайських компаній, які порушують режим ембарго для Росії, зокрема Вашингтон вже запровадили санкції проти понад 100 юридичних осіб у Китаї, які постачали продукцію подвійного призначення та інші речі, які є у списках санкцій.

Нагадаємо:

Експорт нітроцелюлози із Китаю до РФ - матеріалу подвійного призначення, який можна використовувати для виробництва боєприпасів - різко зріс відтоді, як Росія почала своє повномасштабне вторгнення в Україну.