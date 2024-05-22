Китай навчає ШІ філософії Сі Цзіньпіна та  вимагає від розробників узгодженості моделей з "лінією партії"

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КНР запроваджує правила регулювання інформації, яку можна отримати від мовних моделей ШІ. Зокрема моделі мають відповідати політиці комуністичної партії Китаю та філософії очільника СІ Цзіньпіна.

Про це повідомляє Financial Times.

Національний інтернет-регулятор та цензор КНР The Cyberspace Administration of China (CAC) вводить додаткові регуляторні заходи щодо контролю за інформацією, яку можливо отримати, використовуючи штучний інтелект (ШІ). Зокрема, регулятор вимагає, щоб постачальники генеративного ШІ "втілювали основні соціалістичні цінності", і заявляє, що створений контент не може "містити жодного контенту, який підриває державну владу".

Представники китайської влади також розробляють мовну модель на основі ШІ, яка буде здатна розуміти філософію очільник КНР Сі Цзіньпіна, відому як "Думки Сі Цзіньпіна про соціалізм з китайською специфікою в нову епоху", а також створювати звіти, відповідати на питання, перекладати з англійської на китайську мову.

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Наразі модель працює під наглядом CAC, але з перспективою відкриття доступу для користувачів, повідомляють джерела FT.

Такі технологічні гіганти, як Baidu та Alibaba, гарантують, що їхні моделі ШІ суворо контролюють згенерований контент, пов'язаний із Сі або іншими потенційно чутливими питаннями.

Щоб допомогти розробникам вирішити проблему відповідності державній політиці, Китайська асоціація кібербезпеки, неприбуткова організація, пов'язана з CAC, випустила в грудні першу публічну базу даних зі 100 млн записів "високоякісних і достовірних даних" щодо КНР, Сі Цзіньпіна та соціалізм із китайською специфікою, для використання групами в навчанні моделей.

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Навчальний набір значною мірою спирається на урядові постанови і політичні документи, звіти державних ЗМІ та інші офіційні публікації, згідно з частинами, проаналізованими FT.

Нагадаємо:

У квітні відтік капіталу з Китаю погіршився до найнижчого показника з грудня 2016 року, що підкреслило несприятливі для юаня умови на тлі слабкої внутрішньої економіки та невизначеності щодо процентної ставки Федерального резерву США.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія до 90% своєї залежності в мікроелектроніці, яку вона використовує для виробництва танків, снарядів та інших озброєнь, задовольняє імпортом з Китаю.