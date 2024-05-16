Программу "єВідновлення" могут расширить для пострадавшего бизнеса

В парламенте рассматривают возможность расширить возможности программы компенсаций "єВідновлення" и для украинского бизнеса. Для финансирования такого рода компенсаций планируется привлечь международных партнеров.

Об этом сообщила Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

"Когда мы создавали программу, для нас было главным, чтобы на всех этапах ее реализации возможность коррупционных проявлений была нулевой. И мы этого добились – благодаря цифровизации процесса, вмешательств чиновников в процессы принятия решений почти нет. Мы прекрасно понимали, что для международного финансирования єВідновлення нам нужно отработать такой механизм, который можно показать партнерам, которые будут помогать только при условии, что коррупции не будет", – отметила глава партии "Слуга Народа".

По ее словам, для дальнейшей реализации программы уже в этом году 200 млн долларов предоставил Всемирный Банк. Позитивно оценил механизмы "єВідновлення" и Банк Совета Европы, который уже предоставил для финансирования программы первый транш в размере 100 млн евро.

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То есть, в целом, подчеркнула нардеп, речь идет о сумме, эквивалентной 12 млрд гривен. Более того, до конца 2024 года планируется подписать соглашение на расширение финансирования, отметила Шуляк.

"Мне очень хотелось бы, чтобы были международные партнеры, которые захотят через эту программу поддержать украинский бизнес. Технически это просто сделать, поскольку мы уже прошли все этапы апробации. Поэтому я уверена, что международные партнеры смогут профинансировать это хотя бы для какого-то количества бизнеса", – резюмировала председатель партии.

Напомним:

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С мая 2023 года более 57 тыс украинцев получили средства на восстановление разрушенного в результате войны или на покупку нового жилья.

По словам Елены Шуляк, одна из основных причин, почему украинцам отказывают в компенсации по программе "єВідновлення", – уничтоженное жилье не было внесено в Государственный реестр прав.