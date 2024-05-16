Акции каких компаний достойны внимания инвестора?

Розглядаючи тему інвестицій в акції публічних компаній, ми зазвичай орієнтуємося на тренди американського фондового ринку як найбільшого і найбільш ліквідного у світі. Він є ключовою ареною для інвесторів завдяки широкій диверсифікації, технологічним інноваціям та жорсткому регулюванню.

З початку 2024 року американська економіка та фондовий ринок продовжують демонструвати змішані сигнали, що впливає на стратегії інвесторів.

Незважаючи на стабільне зростання деяких індексів, зокрема S&P 500 та Russell 2000, на ринку спостерігається посилена концентрація акцій. У першому кварталі приблизно 40 компаній забезпечили 100% зростання індексу S&P 500, тоді як в індексі Russell 2000 домінували лише десять компаній.

Понад 250 днів не було корекцій більш ніж на 2%. Це незвично і може вказувати на штучне підтримання ринкових цін, що підвищує ймовірність різкої корекції.

Реклама:

Основні економічні показники

Серед основних економічних показників – сповільнення бізнес-активності в США. Це підтверджується індексами для реального та сервісного секторів економіки, які залишаються на низьких рівнях останні три роки.

Зростання зарплат, скорочення реального попиту і падіння кількості замовлень підвищують ризик рецесії. Скорочуються роздрібні продажі, малий бізнес налаштований песимістично. Це віщує погіршення економічного середовища.

Значною проблемою залишається інфляція. Незважаючи на зниження товарної інфляції, сервісна продовжує рости. Переважно це обумовлено зростанням зарплат, яке впливає на ціноутворення в сервісному секторі. Міжнародні конфлікти позначаються на вартості товарів і це ще один фактор інфляції.

Актуальні інвестиційні стратегії

Основну частину портфеля американських акцій варто тримати в компаніях, які генерують стабільний грошовий потік. У нинішній ситуації вони об'єктивно заслуговують більше уваги, ніж компанії, що виплачують дивіденди, або широкий ринок акцій, де частка кількох великих компаній з ІТ-сектору перевищує 30%.

Це небезпечно через концентрацію ризиків та відсутність стратегії нормальної диверсифікації, яка є необхідним елементом довгострокового зростання і збалансованості інвестиційного портфеля. Інвестиційно привабливі компанії об'єднує кілька фундаментальних характеристик.

Низька бета (менше 1). Цей коефіцієнт вказує на те, що акції змінюються не більше, ніж ринок. Висока вартість FCF Yield (дохідність вільного грошового потоку) за останні 12 місяців порівняно із сектором конкретної акції. Показник FCF CAGR, що демонструє, як швидко компанія збільшувала вільний грошовий потік за останні п’ять років, має бути вищим за середній на ринку. Висока вартість перегляду аналітиками показника EPS (прибуток на акцію) за останні три місяці порівняно з ринком. Висока вартість вільних грошових коштів відносно загальних активів компанії.

Зараз перерахованим критеріям відповідають компанії з фінансового та енергетичного секторів, ІТ-сектору та сектору охорони здоров'я. Серед них – Arch Capital, Progressive, Assurant, Kinder Morgan, CBOE Global Markets, FOX Corp., Everest Group, Marathon Petroleum, Lowe’s.

Варто врахувати, що загальний портфельний ефект досягається не стільки завдяки концентрації конкретних компаній, скільки завдяки набору акцій, які мають зазначені характеристики. Це знижує ризики окремих компаній у період корпоративної звітності та після неї.

Чому ми рекомендуємо обирати компанії, які генерують великі обсяги чистих грошових потоків? Історично високий показник дохідності грошового потоку показує кращі результати динаміки протягом усього бізнес-циклу і особливо на етапі переходу економіки від зростання до рецесії.

Імовірно, ми перебуваємо на тій стадії циклу, коли компанії із стабільним фінансовим станом мають кращу історичну динаміку.

Інвестори більшу увагу звертають на мультиплікатор FCF (є одним з показників якості фінансового стану компанії), аніж на категорійні характеристики бізнесу. Компанії з високими показниками FCF також історично активніше ростуть під час поворотних моментів у процентній політиці Федеральної резервної системи.

Це вказує на їхню здатність адаптуватися до змін в економічному середовищі та підтримувати стійкість навіть у періоди невизначеності на ринку.

При нинішній динаміці інфляції та монетарній політиці для інвесторів цікаві компанії, які можуть отримати вигоду в складних ринкових обставинах. Наприклад, це компанії із сектору споживчих товарів та послуг, які можуть швидко адаптуватися до змін у споживчому попиті і мають гнучку цінову політику.

Крім того, важливо брати до уваги фінансове здоров'я та стратегічне бачення компаній. Компанії з міцним балансом, низьким рівнем боргу та чіткими стратегіями стійкого зростання менше піддаються впливу ринкових коливань. Це робить їх привабливими для інвесторів, які прагнуть мінімізувати ризики.

Отже, інвестування в сучасних умовах вимагає зваженого підходу й уважного вивчення економічного контексту та індивідуальних характеристик кожної компанії. Економічна нестабільність вимагає підсиленого аналізу та стратегічного підходу, аби визначити найбільш перспективні активи, здатні забезпечити довгостроковий ріст та стабільність інвестиційного портфеля.