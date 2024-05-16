Экспорт ключевого компонента для пороха из Китая в РФ резко вырос после начала большой войны в Украине – NHK

Экспорт нитроцеллюлозы из Китая в РФ - материала двойного назначения, который можно использовать для производства боеприпасов - резко вырос с тех пор, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом пишет NHK после анализа данных, опубликованных таможенными органами Китая с 2015 года.

Нитроцеллюлоза - легковоспламеняющееся соединение, которое используют при производстве красок, лаков и чернил, а также боеприпасов.

NHK проанализировала данные, опубликованные таможенными органами Китая за 2015 год - выяснилось, что в период с 2015 по 2021 год экспорт нитроцеллюлозы в Россию практически не осуществлялся. Но он резко увеличился с мая 2022 года, через три месяца после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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В 2022 году Китай экспортировал в Россию более 700 тонн нитроцеллюлозы. В 2023 году этот объем увеличился почти вдвое и превысил 1 300 тонн. С января по март текущего года было экспортировано около 110 тонн.

"Китай экспортирует нитроцеллюлозу в разные страны, включая США и Францию. Однако США обеспокоены экспортом Китаем материалов двойного назначения в Россию.

Когда госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай в апреле, он передал эти опасения лидеру КНР Си Цзиньпину и другим высокопоставленным чиновникам", - пишет издание.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь резко отреагировал на сообщение NHK, заявив, что Китай строго контролирует экспорт материалов двойного назначения. Он заявил, что недопустимо, чтобы Соединенные Штаты пытались возложить вину на Китай.

Эксперт по военным вопросам Китая Ямамото Кацуя из японского Фонда мира Сасакава считает, что если экспорт материалов значительно увеличился с начала агрессии, это очевидно можно рассматривать как китайскую военную помощь России.

Напомним:

Европейские оборонные подрядчики предупреждают, что зависимость от китайского хлопка, который используется в порохе для боеприпасов, угрожает их способности расширять производство на фоне попыток поддержать перегруженную украинскую армию.

По данным Центра международной торговли, на Китай приходится почти половина мировой торговли хлопковой целлюлозой. Крупнейшими импортерами материала являются Германия, Швеция и Бельгия.

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Экономическая правда